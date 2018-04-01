«Это был не бой, а сплошное дерьмо». Фьюри назвал Джошуа и Паркера «бомжами» и «деревяшками»

«В ринге были две деревяшки, пара бомжей. Джошуа никакая не суперзвезда, я по-прежнему главный и мог бы побить его в первом же поединке после возвращения. Да что там, он недостаточно хорош даже для того, чтобы быть моим спарринг-партнером. Это был не бой, а одно сплошное дерьмо, а Джошуа — никакущий. Я бы его точно вырубил. Энтони, пожалуйста, не дерись с Уайлдером, потому что он тебя уничтожит. Лучше вместо этого прими бой со мной за 50 миллионов», — подытожил увиденное Фьюри.