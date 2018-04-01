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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Это был не бой, а сплошное дерьмо». Фьюри назвал Джошуа и Паркера «бомжами» и «деревяшками»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО) не получил удовольствия от просмотра поединка соотечественника Энтони Джошуа (21−0, 20 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (24−1, 18 КО), которые накануне в Кардиффе (Уэльс) провели в ринге 12 раундов, пишет Vringe.com.

Напомним, что победу единогласным решением судей с солидным отрывом добыл Джошуа, но его выступление явно не привело Тайсона в восторг.

«В ринге были две деревяшки, пара бомжей. Джошуа никакая не суперзвезда, я по-прежнему главный и мог бы побить его в первом же поединке после возвращения. Да что там, он недостаточно хорош даже для того, чтобы быть моим спарринг-партнером. Это был не бой, а одно сплошное дерьмо, а Джошуа — никакущий. Я бы его точно вырубил. Энтони, пожалуйста, не дерись с Уайлдером, потому что он тебя уничтожит. Лучше вместо этого прими бой со мной за 50 миллионов», — подытожил увиденное Фьюри.

Зато сам Джошуа уверен в своих силах. Он вызвал американца Деонтея Уайлдера на бой, пообещав «вырубить». Свою готовность к встрече выразил и сам Уайлдер.

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