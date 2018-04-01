Казахстанский боксер Ешенов проведет бой за титул WBC Asia

WBC Asia Council уже санкционировал титульный поединок. Так, бой состоится 12 мая в Риге (Латвия) на Event Arena Riga. Соперником казахстанца станет представитель России Евгений Терентьев (11−0, 6 КО).

Напомним, свой последний бой Ешенов провел в июле прошлого года. Тогда, в Санкт-Петербурге, он досрочно победил Андрея Долхожиева из Беларуси.

Единственное поражение казахстанец потерпел в мае 2017 года. Ешенов проиграл шотландцу Майклу МакГурку в главном бою вечера бокса в английском Саугемптоне, на кону стоял «молодежный» пояс WBC Youth Silver.