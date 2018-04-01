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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Ешенов проведет бой за титул WBC Asia

Казахстанский боксер Ернар Ешенов (6−1, 5 КО) сразится за титул WBC Asia в первом среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

WBC Asia Council уже санкционировал титульный поединок. Так, бой состоится 12 мая в Риге (Латвия) на Event Arena Riga. Соперником казахстанца станет представитель России Евгений Терентьев (11−0, 6 КО).

Напомним, свой последний бой Ешенов провел в июле прошлого года. Тогда, в Санкт-Петербурге, он досрочно победил Андрея Долхожиева из Беларуси.

Единственное поражение казахстанец потерпел в мае 2017 года. Ешенов проиграл шотландцу Майклу МакГурку в главном бою вечера бокса в английском Саугемптоне, на кону стоял «молодежный» пояс WBC Youth Silver.

Бой должен был продлиться десять раундов, но был остановлен в шестом, когда соперник казахстанца получил рассечение. В итоге судьи посчитали очки на момент остановки и отдали победу представителю Великобритании.

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