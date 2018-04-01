«Головкин даже не принимает витамины!» Санчес высказался о проблеме допинга и «плане Б» для GGG

— Слушание состоится 18 апреля, останется совсем мало времени для «плана Б»…— Вот причина, из-за которой я хотел, чтобы слушание прошло еще три недели назад, чтобы не возникло проблемы принимать решение в последнюю минуту. Все должны знать об этой ситуации, если Альварес виновен — скажите нам, дайте нам время на запасной вариант до 5 мая. Однако то, что я могу сейчас делать, так это продолжать тренировать Геннадия, ждать и набдюдать. Уверен, команда «Канело» делает сейчас тоже самое. Я всегда был безразличен ко всем этим припаратам, потому что тренирую своих подопечных старомодным способом. Я просто гоняю их. Головкин даже не принимает витамины! Думаю, важно проводить постоянные тестирования и проверки, чтобы быть уверенным, что Головкин и остальные мои девять бойцов находятся на равных условиях со своими оппонентами.