Глава WBC: Александр Поветкин в зрелищной манере победил Дэвида Прайса

Повектин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Это поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в тяжелом весе британец Энтони Джошуа единогласным решением судей победил обладателя пояса WBO новозеландца Джозефа Паркера.

«Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без какой-либо драмы, — сказал Сулейман. — При этом стили боксеров сделали этот бой не таким, каким его ожидали фанаты. Люди жаждут видеть объединительные бои, и бой между Джошуа и (чемпионом WBC американцем Деонтеем) Уайлдером вызывает повышенный интерес».