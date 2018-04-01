Глава WBC: Александр Поветкин в зрелищной манере победил Дэвида Прайса
Россиянин Александр Поветкин в зрелищной манере победил британца Дэвида Прайса, заявил РИА Новости президент WBC Маурисио Сулейман.
Россиянин Александр Поветкин в зрелищной манере победил британца Дэвида Прайса, заявил РИА Новости президент WBC Маурисио Сулейман.
Повектин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил титулы WBO International и WBA
«Поветкин победил в зрелищной манере, а Джошуа доминировал над Паркером и заслуженно победил без