«Вытащите его на ринг и я вырублю его». Джошуа после победы над Паркером бросил вызов Уайлдеру

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США запросили новых дипломатов из России
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Почти половина генетических тестов могут врать
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Олимпиец
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Генгам
Бордо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Амьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Ницца
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Сан-Хосе Шаркс2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Анжи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз3
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс6
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Миннесота Уайлд1
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Депортиво
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Тулуза
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
31.03
Ванкувер КэнаксОТ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Качать Шаву. Как Аршавин играет в Казахстане
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Вытащите его на ринг и я вырублю его». Джошуа после победы над Паркером бросил вызов Уайлдеру

Британец Энтони Джошуа бросил вызов боксеру из США Деонтею Уайлдеру, сообщает BoxingScene.com.

Сегодня, 1 апреля, британец единогласным решением судей одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою за четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

После боя британец выразил готовность сразиться с Уайлдером. В интервью он заявил об уверенности в своей победе нокаутом.

«Уайлдер! Давай сделаем это, детка. Когда угодно. Вытащите его на ринг и я его вырублю», — заявил Джошуа.

При этом еще одним желаемым соперником на следующий бой олимпийский чемпион назвал соотечественника Тайсона Фьюри.

В свою очередь Уайлдер мгновенно отреагировал на слова Джошуа. В своем Твиттере он выложил видео, в котором выразил готовность к бою. При этом побежденного Джошуа Парке он назвал «настоящим чемпионом».

«Паркер, брат. Не извиняйся. Ты не сделал ничего плохого. Ты проделал большую работу. истинный чемпион. Джошуа, я готов на 100 процентов».

Добавим, в прошедшем бою Джошуа успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO и отобрал у Паркера пояс WBO.

Для 28-летнего Джошуа эта победа стала 21-й в карьере, но он впервые не смог выиграть нокаутом. Для 26-летнего Паркера это поражение — первое на профи-ринге при 24 победах (18 нокаутом).

"Это был не бой, а сплошное дерьмо". Фьюри назвал Джошуа и Паркера "бомжами" и "деревяшками"
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Поветкин пошатнулся, Прайс упал. Обзор боксерского поединка
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Панарин повторил рекорд, Антипина увезли на носилках. Обзор НХЛ
«Барселона» избежала поражения от «Севильи» на последних минутах
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в бундеслиге
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
Новости
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь