«Вытащите его на ринг и я вырублю его». Джошуа после победы над Паркером бросил вызов Уайлдеру
Британец Энтони Джошуа бросил вызов боксеру из США Деонтею Уайлдеру, сообщает BoxingScene.com.
Британец Энтони Джошуа бросил вызов боксеру из США Деонтею Уайлдеру, сообщает BoxingScene.com.
Сегодня, 1 апреля, британец единогласным решением судей одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою за четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.
После боя британец выразил готовность сразиться с Уайлдером. В интервью он заявил об уверенности в своей победе нокаутом.
«Уайлдер! Давай сделаем это, детка. Когда угодно. Вытащите его на ринг и я его вырублю», — заявил Джошуа.
При этом еще одним желаемым соперником на следующий бой олимпийский чемпион назвал соотечественника Тайсона Фьюри.
В свою очередь Уайлдер мгновенно отреагировал на слова Джошуа. В своем Твиттере он выложил видео, в котором выразил готовность к бою. При этом побежденного Джошуа Парке он назвал «настоящим чемпионом».
«Паркер, брат. Не извиняйся. Ты не сделал ничего плохого. Ты проделал большую работу. истинный чемпион. Джошуа, я готов на 100 процентов».
Добавим, в прошедшем бою Джошуа успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO и отобрал у Паркера пояс WBO.
Для 28-летнего Джошуа эта победа стала 21-й в карьере, но он впервые не смог выиграть нокаутом. Для 26-летнего Паркера это поражение — первое на