«Вытащите его на ринг и я вырублю его». Джошуа после победы над Паркером бросил вызов Уайлдеру

Сегодня, 1 апреля, британец единогласным решением судей одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою за четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

После боя британец выразил готовность сразиться с Уайлдером. В интервью он заявил об уверенности в своей победе нокаутом.

«Уайлдер! Давай сделаем это, детка. Когда угодно. Вытащите его на ринг и я его вырублю», — заявил Джошуа.

При этом еще одним желаемым соперником на следующий бой олимпийский чемпион назвал соотечественника Тайсона Фьюри.

В свою очередь Уайлдер мгновенно отреагировал на слова Джошуа. В своем Твиттере он выложил видео, в котором выразил готовность к бою. При этом побежденного Джошуа Парке он назвал «настоящим чемпионом».

«Паркер, брат. Не извиняйся. Ты не сделал ничего плохого. Ты проделал большую работу. истинный чемпион. Джошуа, я готов на 100 процентов».

Добавим, в прошедшем бою Джошуа успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO и отобрал у Паркера пояс WBO.