Казахстанский боксер Батыр Джукембаев нокаутировал соперника за 35 секунд

Бой проходил в рамках вечера бокса в канадском Монреале. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже в первом.

Для победы нокаутом Джукембаеву хватило 35 секунд. Соперник отправился в нокдаун, но смог встать, однако казахстанец успешно довершил начатое и снова отправил его на канвас. Официальный итог боя — победа Джукембаева техническим нокаутом.

Для 26-летнего Джукембаева эта победа стала 12-й (10 нокаутом) в 11 боях, а 30-летний Нуньес потерпел шестое поражение при 18 победах (13 нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что Джукембаев, дебютировавший в профи в 2015 году, все свои бои провел в Канаде, а Нуньес, выступающий с 2010 года, во второй раз в карьере дрался за пределами Мексики.