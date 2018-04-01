Казахстанский боксер Батыр Джукембаев нокаутировал соперника за 35 секунд
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев досрочно победил мексиканца Ноэ Нуньеса, передает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев досрочно победил мексиканца Ноэ Нуньеса, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой проходил в рамках вечера бокса в канадском Монреале. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже в первом.
Для победы нокаутом Джукембаеву хватило 35 секунд. Соперник отправился в нокдаун, но смог встать, однако казахстанец успешно довершил начатое и снова отправил его на канвас. Официальный итог боя — победа Джукембаева техническим нокаутом.
Для 26-летнего Джукембаева эта победа стала 12-й (10 нокаутом) в 11 боях, а 30-летний Нуньес потерпел шестое поражение при 18 победах (13 нокаутом) и одной ничьей.
Отметим, что Джукембаев, дебютировавший в профи в 2015 году, все свои бои провел в Канаде, а Нуньес, выступающий с 2010 года, во второй раз в карьере дрался за пределами Мексики.
Напомним, что в рамках вечера бокса в Монреале казахстанский легковес Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО) победил мексиканца Хильберто Месу (8−4−1, 4 КО).