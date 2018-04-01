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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев нокаутировал соперника за 35 секунд

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев досрочно победил мексиканца Ноэ Нуньеса, передает корреспондент Vesti.kz.

Бой проходил в рамках вечера бокса в канадском Монреале. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже в первом.

Для победы нокаутом Джукембаеву хватило 35 секунд. Соперник отправился в нокдаун, но смог встать, однако казахстанец успешно довершил начатое и снова отправил его на канвас. Официальный итог боя — победа Джукембаева техническим нокаутом.

Для 26-летнего Джукембаева эта победа стала 12-й (10 нокаутом) в 11 боях, а 30-летний Нуньес потерпел шестое поражение при 18 победах (13 нокаутом) и одной ничьей.

Отметим, что Джукембаев, дебютировавший в профи в 2015 году, все свои бои провел в Канаде, а Нуньес, выступающий с 2010 года, во второй раз в карьере дрался за пределами Мексики.

Напомним, что в рамках вечера бокса в Монреале казахстанский легковес Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО) победил мексиканца Хильберто Месу (8−4−1, 4 КО).

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