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10:27 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный казахстанский боксер одержал восьмую победу в профи

Казахстанский боксер легкого веса Аблайхан Хусаинов (7−0, 5 КО) продолжает улучшать свой рекорд, сообщает Sports.kz.

В Монреале (Канада) он провел поединок с мексиканцем Хильберто Месой (8−3−1, 5 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Хусаинова единогласным решением судей (77−74, 77−74, 76−75). Теперь у казахстанца восемь побед в профи, а его соперник проиграл в четвертый раз в карьере.

Канадские СМИ постоянно отмечают отличные комбинации и удары Хусаинова. Правда, по мнению журналиста TheFightCity.com Захари Алапи, предыдущий бой Аблайхана против мексиканца Хесуса Сильвейры (8−5−2, 3 КО) сложился непросто и оставил «смешанные чувства» — казахстанский боксер победил решением большинства голосов судей.

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