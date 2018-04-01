Непобежденный казахстанский боксер одержал восьмую победу в профи

В Монреале (Канада) он провел поединок с мексиканцем Хильберто Месой (8−3−1, 5 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Хусаинова единогласным решением судей (77−74, 77−74, 76−75). Теперь у казахстанца восемь побед в профи, а его соперник проиграл в четвертый раз в карьере.