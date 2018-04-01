Поветкин пошатнулся, Прайс упал

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Алавес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Олимпиец
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Генгам
Бордо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:15
Леганес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Амьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Ницца
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Сан-Хосе Шаркс2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Анжи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз3
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс6
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Миннесота Уайлд1
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Депортиво
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Тулуза
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
31.03
Ванкувер КэнаксОТ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Качать Шаву. Как Аршавин играет в Казахстане
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поветкин пошатнулся, Прайс упал

Россиянин Александр Поветкин победил британца Дэвида Прайса, отправив соперника в нокаут в 5-м раунде. Британец Энтони Джошуа решением судей одолел новозеландца Джозефа Паркером, объединив пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Источник: Спорт-Экспресс

«From Russia with drugs» , — так говорили о Поветкине в Британии. Кажется, отравляющие газы и нейропаралитические вещества типа «novichok» не вспоминали — но все это витало в воздухе. И вылетело. Как остатки плана на бой из головы Дэвид Прайса в тот момент, когда он почувствовал в третьем раунде, что попал в Поветкина.

ИЗ РОССИИ С ТЯЖЕЛЫМ УДАРОМ

До этого Поветкин приучал соперника к своему ритму. Бросал то правый в корпус и левый в голову, то наоборот, левый в туловище и правый через руку в челюсть. Смотрел, как реагирует британец, собирается ли открываться, пойдет ли вперед или назад. Просчитывал его. Когда убегать от Поветкина, оставаясь на полшага чуть дальше нужного, ему надоело, он решил достать оппонента.

Саша, кажется, даже пошатнулся. Прайс кинулся в размен… И тут же наткнулся на жесткий отпор — правый, левый — и оказался в нокдауне. В ярости стукнул кулаками по настилу ринга и встал. Пыл его это, на самом деле, мало охладило — он снова стал чуть осторожнее, но решил снова пробить тот левый хук, которым достал Поветкина чуть раньше. Левый, затем правый — он застал Поветкина врасплох. Находящийся в безопорном положении россиянин попытался рывком назад уйти из-под обстрела, получил удар вдогонку, который окончательно вывел его из равновесия и отправил лететь в угол ринга, к канатам.

Боксеры обменялись нокдаунами в третьем раунде и взяли паузу в четвертом. Поветкин продолжал приучать соперника к своему ритму, Прайс пытался примериться и начать попадать своим левым.

В пятом раунде он снова это сделал, и тот удачный удар стал для него началом конца. Все знали, что Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну нужен Поветкин в качестве следующего соперника, а это значит, что Поветкин должен выглядеть хорошо в этом бою в Великобритании. Все знали, что Дэвид Прайс держит удар примерно как балерина играет в хоккей. Все понимали, что Прайс имеет нехорошую привычку проигрывать бои нокаутами, и не было ни одного шанса что он не пропустит снова.

Это произошло в пятом раунде. Прайс сначала попал, а затем отчего-то остался перед Поветкиным с опущенными руками — тот привычно ударил в верхнюю часть головы, и с пятого или шестого раза в этом бою удар сработал, ноги Прайса превратились в колонны из песка, и голова — в песочную голову, и руки стали песком, а песок не способен сдержать удар Поветкина. Левый боковой на скачке по застрявшему на ударной дистанции с опущенными руками сопернику это конец. Прайс, в крови, рухнул вниз, осыпался, разложился на настиле, и вставать ему уже не дали. Все было кончено. Это инстинкт убийцы Поветкина, который никуда не делся.

Во время загрузки произошла ошибка.

ХАКА ЗА 9 МИЛЛИОНОВ

Бой Энтони Джошуа с Джозефом Паркером за титул абсолютного чемпиона мира, де-факто, многих разочаровал. Во-первых, и Джошуа второй раз подряд уже не показывает и тени той мощи, что была в его поединке с Кличко. Во-вторых, Паркер старался, делал больше, чем многие ожидали, но недостаточно в каждом из отдельно взятых раундов. Его план на бой был понятен — дать Джошуа поработать, привыкнуть — к монотонности и определенной дистанции боя, а затем взорваться, зайти в инсайд и попробовать соорудить что-то там. В 6 раунде почти удалось.

Я так и не могу понять, зачем рефери вмешался и прервал попытку Паркера. Вроде бы, атака продолжалась, боксеры не завязли в клинче, но судья почувствовал, что его моральный долг вернуть боксеров в центр ринга и на дистанцию длинного удара Джошуа. Спорно, но имеет право на жизнь — в конце концов, чемпион дрался дома. Деньги говорят сами за себя, гарантированный гонорар Джошуа был 20,3 млн долларов, а Паркера — 9,5 млн. Джошуа собрал 80 тыс человек на стадионе в Уэльсе. А Паркер — если он хотел забрать эти пояса, стать «первым новозеланцем, которому это удалось», то нужно было стараться сильнее. А так, что он сделал? Позвал толпу самоанских актеров станцевать свирепый танец хака, как у регбийной сборной «All Blacks»? Просунул апперкот в 6 раунде и не увидел этого сам? Достал пару раз справа?

Этих небольших действий оказалось достаточно, чтобы вывести Джошуа из зоны комфорта, и в какие-то моменты он начал убегать.

Тяжеловесы не умеют отступать мужественно.

Одни, схватив удар, паникуют в худшем случае, а в лучшем — хватают соперника в охапку и вяжут руки. Но в сознании все равно происходит перелом, бой чаще всего с этого момента проигран. Второй тип — это те, кто на соперника смертельно обижаются. Они мстят такими же тяжелыми точными ударами, иногда схитрив, иногда устраивая рубку. Джошуа точно не из второй категории. Но запас прочности, осторожности и немного помощь рефери помогли ему сохранить титул и некоторую часть репутации. Он впервые прошел всю дистанцию 12 раундов, не нокаутировал противника, но забрал его пояс.

На прошлой неделе умер последний в мире самец северного белого носорога по прозвищу Судан. К нему приставили охрану, на тело прицепили радиопередатчики, удалили рог, чтобы от него отстали браконьеры — но он все равно умер, мышцы атрофировались, кости начали крошиться, и в последнее время он даже не мог сам встать. В итоге все равно он умер, оставив ученым-биологам только свой генетический материал и воспоминания. Джошуа еще толком не показал ничего в боксе, но уже слишком напоминает этого самца белого носорога. Слишком много от него ожиданий, слишком много ему помощи от всех даже в мелочах, много внимания, но рано или поздно он сам закончится и уйдет, и это не будет ни трагедией, ни чем-то значительным. Ведь пока выходит так, что в нем решительно нет ничего особенного, что люди смогут вспомнить. Кроме боя с Кличко, который уж слишком походил на театральное шоу.

Вот только неважно, насколько хорошо этого «Судана» охраняют — Поветкину пора выходить на охоту. Он претендент, Джошуа чемпион. Время пришло.

Простите нас, дети". Пост спортсмена о трагедии в Кемерове
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Панарин повторил рекорд, Антипина увезли на носилках. Обзор НХЛ
«Барселона» избежала поражения от «Севильи» на последних минутах
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в бундеслиге
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
Новости
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь