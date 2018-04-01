Поветкин пошатнулся, Прайс упал

Источник: Спорт-Экспресс

«From Russia with drugs» , — так говорили о Поветкине в Британии. Кажется, отравляющие газы и нейропаралитические вещества типа «novichok» не вспоминали — но все это витало в воздухе. И вылетело. Как остатки плана на бой из головы Дэвид Прайса в тот момент, когда он почувствовал в третьем раунде, что попал в Поветкина.

ИЗ РОССИИ С ТЯЖЕЛЫМ УДАРОМ

До этого Поветкин приучал соперника к своему ритму. Бросал то правый в корпус и левый в голову, то наоборот, левый в туловище и правый через руку в челюсть. Смотрел, как реагирует британец, собирается ли открываться, пойдет ли вперед или назад. Просчитывал его. Когда убегать от Поветкина, оставаясь на полшага чуть дальше нужного, ему надоело, он решил достать оппонента.

Саша, кажется, даже пошатнулся. Прайс кинулся в размен… И тут же наткнулся на жесткий отпор — правый, левый — и оказался в нокдауне. В ярости стукнул кулаками по настилу ринга и встал. Пыл его это, на самом деле, мало охладило — он снова стал чуть осторожнее, но решил снова пробить тот левый хук, которым достал Поветкина чуть раньше. Левый, затем правый — он застал Поветкина врасплох. Находящийся в безопорном положении россиянин попытался рывком назад уйти из-под обстрела, получил удар вдогонку, который окончательно вывел его из равновесия и отправил лететь в угол ринга, к канатам.

Боксеры обменялись нокдаунами в третьем раунде и взяли паузу в четвертом. Поветкин продолжал приучать соперника к своему ритму, Прайс пытался примериться и начать попадать своим левым.

В пятом раунде он снова это сделал, и тот удачный удар стал для него началом конца. Все знали, что Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну нужен Поветкин в качестве следующего соперника, а это значит, что Поветкин должен выглядеть хорошо в этом бою в Великобритании. Все знали, что Дэвид Прайс держит удар примерно как балерина играет в хоккей. Все понимали, что Прайс имеет нехорошую привычку проигрывать бои нокаутами, и не было ни одного шанса что он не пропустит снова.

Это произошло в пятом раунде. Прайс сначала попал, а затем отчего-то остался перед Поветкиным с опущенными руками — тот привычно ударил в верхнюю часть головы, и с пятого или шестого раза в этом бою удар сработал, ноги Прайса превратились в колонны из песка, и голова — в песочную голову, и руки стали песком, а песок не способен сдержать удар Поветкина. Левый боковой на скачке по застрявшему на ударной дистанции с опущенными руками сопернику это конец. Прайс, в крови, рухнул вниз, осыпался, разложился на настиле, и вставать ему уже не дали. Все было кончено. Это инстинкт убийцы Поветкина, который никуда не делся.

ХАКА ЗА 9 МИЛЛИОНОВ

Бой Энтони Джошуа с Джозефом Паркером за титул абсолютного чемпиона мира, де-факто, многих разочаровал. Во-первых, и Джошуа второй раз подряд уже не показывает и тени той мощи, что была в его поединке с Кличко. Во-вторых, Паркер старался, делал больше, чем многие ожидали, но недостаточно в каждом из отдельно взятых раундов. Его план на бой был понятен — дать Джошуа поработать, привыкнуть — к монотонности и определенной дистанции боя, а затем взорваться, зайти в инсайд и попробовать соорудить что-то там. В 6 раунде почти удалось.

Я так и не могу понять, зачем рефери вмешался и прервал попытку Паркера. Вроде бы, атака продолжалась, боксеры не завязли в клинче, но судья почувствовал, что его моральный долг вернуть боксеров в центр ринга и на дистанцию длинного удара Джошуа. Спорно, но имеет право на жизнь — в конце концов, чемпион дрался дома. Деньги говорят сами за себя, гарантированный гонорар Джошуа был 20,3 млн долларов, а Паркера — 9,5 млн. Джошуа собрал 80 тыс человек на стадионе в Уэльсе. А Паркер — если он хотел забрать эти пояса, стать «первым новозеланцем, которому это удалось», то нужно было стараться сильнее. А так, что он сделал? Позвал толпу самоанских актеров станцевать свирепый танец хака, как у регбийной сборной «All Blacks»? Просунул апперкот в 6 раунде и не увидел этого сам? Достал пару раз справа?

Этих небольших действий оказалось достаточно, чтобы вывести Джошуа из зоны комфорта, и в какие-то моменты он начал убегать.

Тяжеловесы не умеют отступать мужественно.

Одни, схватив удар, паникуют в худшем случае, а в лучшем — хватают соперника в охапку и вяжут руки. Но в сознании все равно происходит перелом, бой чаще всего с этого момента проигран. Второй тип — это те, кто на соперника смертельно обижаются. Они мстят такими же тяжелыми точными ударами, иногда схитрив, иногда устраивая рубку. Джошуа точно не из второй категории. Но запас прочности, осторожности и немного помощь рефери помогли ему сохранить титул и некоторую часть репутации. Он впервые прошел всю дистанцию 12 раундов, не нокаутировал противника, но забрал его пояс.

На прошлой неделе умер последний в мире самец северного белого носорога по прозвищу Судан. К нему приставили охрану, на тело прицепили радиопередатчики, удалили рог, чтобы от него отстали браконьеры — но он все равно умер, мышцы атрофировались, кости начали крошиться, и в последнее время он даже не мог сам встать. В итоге все равно он умер, оставив ученым-биологам только свой генетический материал и воспоминания. Джошуа еще толком не показал ничего в боксе, но уже слишком напоминает этого самца белого носорога. Слишком много от него ожиданий, слишком много ему помощи от всех даже в мелочах, много внимания, но рано или поздно он сам закончится и уйдет, и это не будет ни трагедией, ни чем-то значительным. Ведь пока выходит так, что в нем решительно нет ничего особенного, что люди смогут вспомнить. Кроме боя с Кличко, который уж слишком походил на театральное шоу.