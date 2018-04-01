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10:08 (мск), источник: Sports.kz

Джошуа сравнялся с Головкиным по количеству поясов чемпиона мира

Британский боксер Энтони Джошуа (21−0, 20 КО) единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера (24−1, 18 КО) и завоевал еще один титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории, сообщает Sports.kz.

К уже имевшимся у него поясам WBA Super, IBF и IBO Джошуа добавил пояс WBO, который ставил на кон Паркер. Таким образом, теперь у Энтони четыре пояса чемпиона мира — столько же, сколько и у казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), который владеет титулами WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, Джошуа не хватает пояса WBC, который принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру (40−0, 39 КО). В планах же у Головкина заполучить пояс WBO, обладателем которого является британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО).

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