Джошуа сравнялся с Головкиным по количеству поясов чемпиона мира

К уже имевшимся у него поясам WBA Super, IBF и IBO Джошуа добавил пояс WBO, который ставил на кон Паркер. Таким образом, теперь у Энтони четыре пояса чемпиона мира — столько же, сколько и у казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), который владеет титулами WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе.