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00:48 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в Кардиффе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, нокаутировав британца Дэвида Прайса.

Источник: Reuters

Бой в Кардиффе завершился в пятом раунде.

На счету россиянина стало 34 победы при одном поражении.

Встреча Поветкина и Прайса проходила в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Россиянин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA.

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