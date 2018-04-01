Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в Кардиффе

Встреча Поветкина и Прайса проходила в андеркарде объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Россиянин является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA.