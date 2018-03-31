Два российских боксера вышли в финалы первенства Европы, четверо проведут бои позже

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Назван лучший автомобиль в мире
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Стало известно о заплативших 7 млрд руб. за 25% Comedy Club
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик0
Сельта0
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА1
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-20
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед2
Суонси0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Хэм Юнайтед3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион0
Бернли1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо М2
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм6
Кельн0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-042
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-961
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт1
Гамбург1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Авангард К4
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер3
Верона0
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина2
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио6
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри0
Торино4
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта2
Удинезе0
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тамбов0
Крылья Советов2
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
21:45
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар2
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья1
Рома1
Хоккей. НХЛ
23:00
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Первый дивизион
13:00
Динамо СПб0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей0
Кубань2
Хоккей. НХЛ
1.04
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
1.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.04
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.04
Нэшвилл Предаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
1.04
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
1.04
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия0
Балтика0
Хоккей. НХЛ
1.04
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
1.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Все события
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»
Шипулин вернулся и проиграл всем на ЧР по биатлону
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
17:29 (мск), источник: Р-Спорт

Два российских боксера вышли в финалы первенства Европы, четверо проведут бои позже

ТЫРГУ-ЖИУ (Румыния), 31 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Российские боксеры Ислам Абумуслимов и Муслим Гаджимагомедов одержали победы в полуфинальных матчах первенства Европы среди спортсменов 19−22 лет и поспорят за золотые медали турнира, проходящего в Румынии.

Абумуслимов во встрече за выход в финал весовой категории до 49 килограммов со счетом 4−1 победил украинца Евгения Овсянникова. Гаджимагомедов (до 91 кг) нанес поражение армянину Нареку Манасяну — 5−0. Соперниками россиян в поединках за золото, которые пройдут в воскресенье, станут соответственно Сахил Аллахвердов (Грузия) и Сергей Горсков (Украина).

Позже в субботу на ринг в полуфинальных поединках также выйдут россияне Максим Стахеев (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 60 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг) и Владислав Муравин (свыше 91 кг).

 Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив»
Шипулин вернулся и проиграл всем на ЧР по биатлону
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром
Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта
«Барселона» положила глаз на вундеркинда из Голландии
Карнаухов заменил Плэтта в составе ЦСКА на второй матч серии с ХК СКА
Новости
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь