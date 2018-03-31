Два российских боксера вышли в финалы первенства Европы, четверо проведут бои позже

Абумуслимов во встрече за выход в финал весовой категории до 49 килограммов со счетом 4−1 победил украинца Евгения Овсянникова. Гаджимагомедов (до 91 кг) нанес поражение армянину Нареку Манасяну — 5−0. Соперниками россиян в поединках за золото, которые пройдут в воскресенье, станут соответственно Сахил Аллахвердов (Грузия) и Сергей Горсков (Украина).