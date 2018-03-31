Два российских боксера вышли в финалы первенства Европы, четверо проведут бои позже

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
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Абумуслимов во встрече за выход в финал весовой категории до 49 килограммов со счетом 4−1 победил украинца Евгения Овсянникова. Гаджимагомедов (до 91 кг) нанес поражение армянину Нареку Манасяну — 5−0. Соперниками россиян в поединках за золото, которые пройдут в воскресенье, станут соответственно Сахил Аллахвердов (Грузия) и Сергей Горсков (Украина).
Позже в субботу на ринг в полуфинальных поединках также выйдут россияне Максим Стахеев (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 60 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг) и Владислав Муравин (свыше 91 кг).