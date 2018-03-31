Мексиканский ноунейм, или Что известно о возможном сопернике Головкина на 5 мая
Sports.kz знакомит Вас с мексиканским боксером Хайме Мунгией, внезапно оказавшимся в списке кандидатов на бой с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
Sports.kz знакомит Вас с мексиканским боксером Хайме Мунгией, внезапно оказавшимся в списке кандидатов на бой с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
1. 21-летний Мунгия считается одним из самых крутых проспектов в 154-фунтовом дивизионе. Мексиканец обладает впечатляющим рекордом — 28−0, 24 КО с процентом нокаутов 86%.
2. В 2013 году Хайме начал выступать в первом полусреднем весе, в 2014-м поднялся в полусредний и только в прошлом году окончательно закрепился в первом среднем.
3. Все свои бои на
4. Стоит отметить, что в карьере мексиканского боксера не было ни одного двенадцатираундового поединка.
5. В феврале Мунгия провел первый титульный бой — в третьем раунде он отправил в нокаут аргентинца Хосе Карлоса Паса (21−7−1, 12 КО) и завоевал вакантный пояс WBC Latino.
6. Своей самой главной победой в карьере Хайме считает успех в бою с мексиканцем Хуаном Масиасом Монтьелем (20−4−1, 20 КО) (февраль 2017-го, КО 2). «Потому что он из боксерской династии — его кузен, Фернандо Монтьель, был чемпионом мира. К тому же Хуан — крепкий парень и все свои бои он выиграл нокаутом. Я очень доволен этим боем».
7. На любительском уровне Мунгия выигрывал медали в национальных соревнованиях. Поскольку он был слишком молод, чтобы поехать на Олимпиаду-2012 в Лондон, он решил не тратить впустую время и уже в 16 лет перешел в профессионалы.
8. Своими главными качествами Хайме считает интеллект и ударную мощь. «Я добираю уверенности с каждым боем, к каждому поединку я отношусь серьезно», — говорит мексиканец.
9. Его кумиры — Хулио Сесар
10. Не забыл Хайме упомянуть и о своем соотечественнике — Сауле Альваресе. «Я хочу сотворить историю. Я хочу быть чемпионом мира в разных дивизионах, защищать титулы, драться с кем угодно из лучших бойцов, получать отличные бои. Не как “Канело”. Я однажды хочу крепко побить его! Но никакой крови, просто соперничество. “Канело” — лучший мексиканский боец, и я тоже хочу им быть. Два мексиканца — это будет отличная битва!» — считает Мунгия.