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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат на замену «Канело» представил постер боя с Головкиным на 5 мая

Ирландский боксер-средневес Гэри «Спайк» О́Салливан (27−2, 19 КО) в очередной раз дал понять, что готов провести бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) вместо провалившего допинг-тест мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев в связи с двумя положительными допинг-пробами на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по его делу будет вынесен 18 апреля.

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В свою очередь промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что казахстанский боксер настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По данным ирландского ресурса the42.ie, заменить Альвареса может О́Салливан, который в свое время бросал вызов Головкину в костюме Бората. Следующий бой ирландца намечен на 4 мая в Лас-Вегасе, однако соперник пока неизвестен.

В своем твиттере О́Салливан представил постер поединка с Головкиным, подписав его: «Сделайте этот бой».

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем организаторы реванша Головкин — «Канело» начали подготовку к потенциальной отмене поединка. Они уже прекратили рекламную кампанию. Кроме того, СМИ сообщили о том, что болельщикам, которые приобрели билеты на трибуны арены T-Mobile, предлагают опцию возврата билетов и возмещения их стоимости в 100-процентном размере.

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