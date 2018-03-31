Кандидат на замену «Канело» представил постер боя с Головкиным на 5 мая

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев в связи с двумя положительными допинг-пробами на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по его делу будет вынесен 18 апреля.

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В свою очередь промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что казахстанский боксер настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По данным ирландского ресурса the42.ie, заменить Альвареса может О́Салливан, который в свое время бросал вызов Головкину в костюме Бората. Следующий бой ирландца намечен на 4 мая в Лас-Вегасе, однако соперник пока неизвестен.

В своем твиттере О́Салливан представил постер поединка с Головкиным, подписав его: «Сделайте этот бой».