Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Кандидат на замену «Канело» представил постер боя с Головкиным на 5 мая
Ирландский
Ирландский
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев в связи с двумя положительными
В свою очередь промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что казахстанский боксер настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, — на арене
По данным ирландского ресурса the42.ie, заменить Альвареса может О́Салливан, который в свое время бросал вызов Головкину в костюме Бората. Следующий бой ирландца намечен на 4 мая в
В своем твиттере О́Салливан представил постер поединка с Головкиным, подписав его: «Сделайте этот бой».
Между тем организаторы реванша Головкин — «Канело» начали подготовку к потенциальной отмене поединка. Они уже прекратили рекламную кампанию. Кроме того, СМИ сообщили о том, что болельщикам, которые приобрели билеты на трибуны арены