Президент WBC нашел применение специальному поясу для реванша Головкин — «Канело»

Боксеры 5 мая должны вернуться туда, где в сентябре прошлого года не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние ничьей, — на арену T-Mobile в Лас-Вегасе.

Однако бой оказался под угрозой отмены из-за мексиканца, провалившего допинг-тест. Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса в связи с двумя положительными допинг-пробами на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по его делу вынесут 18 апреля.

По словам Сулеймана, в случае отмены реванша Головкин — «Канело» пояс получит победитель противостояния 2 мая в Таиланде, где местный чемпион Ванхенг Менайотин (49−0, 17 КО) проведет защиту титула в бою с панамцем Лероем Эстрада (16−2, 6 КО).

«У нас было столько энтузиазма вокруг этого пояса. Мы хотели создать три эскиза, и чтобы болельщики сами выбрали тот, который будет стоять на кону реванша. Но теперь, после решения Атлетической комиссии штата Невада перенести слушание по делу с 10 апреля на 18, мы понимаем, что делается все для того, чтобы бой не состоялся.

Поэтому если бой 5 мая таки не состоится, мы повезем пояс в Таиланд, где нашему чемпиону Ванхенгу Менайотину предстоит защита титула. В случае победы ему покорится невероятное достижение — его рэкорд станет 50−0, — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.