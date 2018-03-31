Эксперт ESPN призвал «Канело» добровольно отказаться от реванша с Головкиным и извиниться за допинг-скандал

«Канело» мог бы сделать много хорошего для себя, извинившись перед фанатами, Головкиным и его командой, Golden Boy, HBO, MGM, сказав, что все испортил и что подобное больше никогда не повторится, а затем добровольно отказаться от боя вместо того, чтобы ждать 18 апреля, когда комиссия сделает этого за него и даст команде GGG чуть больше времени, чтобы организовать еще один бой. Парень, начни залечивать раны прямо сейчас, не будь упрямцем. Поднимись и двигайся дальше, — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.