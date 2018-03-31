Эксперт ESPN призвал «Канело» добровольно отказаться от реванша с Головкиным и извиниться за допинг-скандал

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса в связи с двумя положительными допинг-пробами на запрещенный препарат кленбутерол.
Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу загрязненного мяса. Окончательный вердикт по делу «Канело» вынесут 18 апреля.
«Канело» мог бы сделать много хорошего для себя, извинившись перед фанатами, Головкиным и его командой, Golden Boy, HBO, MGM, сказав, что все испортил и что подобное больше никогда не повторится, а затем добровольно отказаться от боя вместо того, чтобы ждать 18 апреля, когда комиссия сделает этого за него и даст команде GGG чуть больше времени, чтобы организовать еще один бой. Парень, начни залечивать раны прямо сейчас, не будь упрямцем. Поднимись и двигайся дальше, — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.
Ранее Рафаэль выразил мнение, что реванш Головкина и «Канело» не состоится в намеченный срок, поскольку мексиканец будет дисквалифицирован. Он также назвал наиболее вероятного соперника казахстанца по бою на 5 мая.
Между тем в СМИ появилась информация, что организаторы уже начали готовиться к вероятной отмене реванша. Так, они прекратили рекламную кампанию и объявили о готовности вернуть деньги за билеты на поединок.