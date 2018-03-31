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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт ESPN призвал «Канело» добровольно отказаться от реванша с Головкиным и извиниться за допинг-скандал

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль считает, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) после проваленного допинг-теста должен сам отказаться от намеченного на 5 мая реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса в связи с двумя положительными допинг-пробами на запрещенный препарат кленбутерол.

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Команда мексиканца объясняет это употреблением в пищу загрязненного мяса. Окончательный вердикт по делу «Канело» вынесут 18 апреля.

«Канело» мог бы сделать много хорошего для себя, извинившись перед фанатами, Головкиным и его командой, Golden Boy, HBO, MGM, сказав, что все испортил и что подобное больше никогда не повторится, а затем добровольно отказаться от боя вместо того, чтобы ждать 18 апреля, когда комиссия сделает этого за него и даст команде GGG чуть больше времени, чтобы организовать еще один бой. Парень, начни залечивать раны прямо сейчас, не будь упрямцем. Поднимись и двигайся дальше, — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

Ранее Рафаэль выразил мнение, что реванш Головкина и «Канело» не состоится в намеченный срок, поскольку мексиканец будет дисквалифицирован. Он также назвал наиболее вероятного соперника казахстанца по бою на 5 мая.

Между тем в СМИ появилась информация, что организаторы уже начали готовиться к вероятной отмене реванша. Так, они прекратили рекламную кампанию и объявили о готовности вернуть деньги за билеты на поединок.

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