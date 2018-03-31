Американский обозреватель уличил антидопинговые организации в двойных стандартах по отношению к Альваресу

Ранее 24 марта Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца должны были принять 10 апреля, но теперь он будет оглашен 18 апреля.

«Я не оправдываю “Канело”, но бой с Головкиным можно было бы провести в мае. Вспомните результаты его допинг-теста и сравните с положительными пробами, взятыми у спортсменов на Олимпийских играх 2008 года. У многих были схожие проблемы, однако никаких мер принято не было. Все это было вызвано зараженным мясом. Почему тех спортсменов не дисквалифицировали? Я не оправдываю “Канело”, но здесь политика двойных стандартов. Если исключение сделали в тот раз, почему его не сделать и сейчас?», — отметил Кид.

Отметим, что тестирование участников Олимпиад проводит Всемирное антидопинговое агентство (WADA), тогда как в профессиональном боксе — Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В данный момент велика вероятность того, что мексиканца могут отстранить от боев на продолжительный период. Это в свою очередь ставит под вопрос проведение поединка Головкин — Альварес 5 мая, который был запланирован на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Там же в сентябре прошлого года состоялся их первый бой, завершившийся вничью.