Тедди Атлас: Комиссия отстранит «Канело», чтобы не портить свою репутацию, а реванш с Головкиным перенесут на сентябрь

Боксеры должны встретиться 5 мая там, где в сентябре прошлого года завершили бой вничью — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Однако за два месяца до боя Альварес провалил допинг. Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от поединков из-за двух положительных проб на кленбутерол. Окончательный вердикт по его делу вынесут 18 апреля.

«Я не утверждаю, но думаю, что 5 мая поединок не состоится. Комиссии нужно показать свою способность вызывать доверие, даже если это ложь. Просто чтобы продемонстрировать надежность, так как данная ситуация создает им слишком много плохой рекламы.

Поэтому комиссия отстранит «Канело», а сам бой пройдет в сентябре. А в сентябре будет День независимости Мексики, это отлично работает. Но в мае реванша не будет. «Канело» получит полгода дисквалификации, а бой пройдет позже, потому что на кону стоят большие деньги.

Нужно помнить, что все комиссии назначаются губернаторами. Там сидят люди, назначенные сверху. Вы не думаете, что кто-нибудь из офиса губернатора позвонит им и скажет: «Эй, вам лучше дать добро на этот поединок. В штате Невада слишком много доходов?». Так что, поединок состоится, но не в мае, а в сентябре, на мексиканский День независимости, — сказал Атлас, слова которого приводит BoxingScene.com.

Похожего мнения придерживается его коллега Дэн Рафаэль. По его словам, второй бой Головкина и «Канело» не состоится в мае, так как мексиканца дисквалифицируют, но боксеры встретятся в сентябре.