Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с молодым проспектом из Мексики

В связи с этим команда GGG, в том числе его промоутер Том Леффлер рассматривает различные альтернативные варианты.

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При этом он следующим образом прокомментировал The Ring появившуюся ранее информацию о вероятном сопернике Головкина на 5 мая — Хайме Мунгуйя: «Просто изучаем все варианты, мы все еще ожидаем решение комиссии, которая должна определить дальнейшую судьбу «Канело».

21-летний Мунгуйя (28−0, 24 КО) — малоизвестный боксер, в лучшем случае побеждал середняков и джорнименов, да и за пределами родной Мексики боксировал только однажды. Но он может стать реальным претендентом на бой с GGG, если «Канело» отстранят от бокса на полгода или год. Как-никак бой с Альваресом должен был стать украшением 5 мая (Синко де Майо) — дня национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года.