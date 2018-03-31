Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с молодым проспектом из Мексики
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
В связи с этим команда GGG, в том числе его промоутер Том Леффлер рассматривает различные альтернативные варианты.
При этом он следующим образом прокомментировал The Ring появившуюся ранее информацию о вероятном сопернике Головкина на 5 мая — Хайме Мунгуйя: «Просто изучаем все варианты, мы все еще ожидаем решение комиссии, которая должна определить дальнейшую судьбу «Канело».
21-летний Мунгуйя (28−0, 24 КО) — малоизвестный боксер, в лучшем случае побеждал середняков и джорнименов, да и за пределами родной Мексики боксировал только однажды. Но он может стать реальным претендентом на бой с GGG, если «Канело» отстранят от бокса на полгода или год.
Наряду с Хайме командой казахстанца рассматривается также кандидатура Гэри О’Салливана. При том что желание сразиться с Головкиным 5 мая уже озвучили куда более рейтинговые Деметриус Андраде и Сергей Деревянченко.