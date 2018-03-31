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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный экс-чемпион ради боя с Головкиным готов биться лишь правой рукой

Непобежденный экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе американский боксер Деметриус Андраде по-прежнему не теряет надежды заполучить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Некоторые СМИ писали, что Головкин в ближайшее время не будет боксировать против левшей. Хорошо, я однажды подписывал контракт правой рукой, если это поможет, я готов биться с Головкиным лишь одной правой. А как насчет тебя, Сондерс?» — написал Андраде на странице своего твиттера.

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Боксерский стиль и особенности техники Андраде: левша с длинными и очень быстрыми руками, а также хорошими защитными рефлексами. Комфортно чувствует себя на дальней дистанции благодаря отменной работе ног и качественному правому джебу. Визитной карточкой Деметриуса являются очень резкие, хлесткие удары «от положения» под всевозможными углами.

Напомним, 24 марта Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца будет оглашен 18 апреля. Между тем в команде казахстанского боксера уже занимаются поисками подходящей альтернативы.

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