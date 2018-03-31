Непобежденный экс-чемпион ради боя с Головкиным готов биться лишь правой рукой

«Некоторые СМИ писали, что Головкин в ближайшее время не будет боксировать против левшей. Хорошо, я однажды подписывал контракт правой рукой, если это поможет, я готов биться с Головкиным лишь одной правой. А как насчет тебя, Сондерс?» — написал Андраде на странице своего твиттера.

Боксерский стиль и особенности техники Андраде: левша с длинными и очень быстрыми руками, а также хорошими защитными рефлексами. Комфортно чувствует себя на дальней дистанции благодаря отменной работе ног и качественному правому джебу. Визитной карточкой Деметриуса являются очень резкие, хлесткие удары «от положения» под всевозможными углами.