Президент UFC: Бой Головкин — Альварес состоится 5 мая

«Бой Головкина и Альвареса состоится. Слишком большие деньги на кону», — сказал Уайт TMZ.

Кроме того, некоторые американские СМИ просят не спешить возвращать приобретенные билеты на этот поединок, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, где осенью прошлого года боксеры не смогли выявить победителя (ничья).