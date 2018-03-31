Президент UFC: Бой Головкин — Альварес состоится 5 мая

«Бой Головкина и Альвареса состоится. Слишком большие деньги на кону», — сказал Уайт TMZ.
Кроме того, некоторые американские СМИ просят не спешить возвращать приобретенные билеты на этот поединок, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, где осенью прошлого года боксеры не смогли выявить победителя (ничья).
Напомним, 24 марта Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца будет оглашен 18 апреля. Между тем, в команде казахстанского боксера уже занимаются поисками подходящей альтернативы.