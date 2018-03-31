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12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Русский Витязь в Британии: Поветкин против гиганта

В субботу, 31 марта, российский боксер Александр Поветкин сразится в Кардиффе с британцем Дэвидом Прайсом в рамках андеркарда объединительного чемпионского боя между представителем Великобритании Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером. «Газета.Ru» рассказывает о главных поединках уикенда.

Источник: Газета.Ру

Вечером 31 марта по московскому времени в валлийском Кардиффе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, а также Международной боксерской федерации (IBF) британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером, обладающим чемпионским титулом Всемирной боксерской организации (WBO).

При это для отечественных поклонников бокса мероприятие будет примечательно не только чемпионским поединком, за которым, без сомнения, будет следить весь мир, но и одной из встреч андеркард — в ней сойдутся россиянин Александр Поветкин и Дэвид Прайс из Великобритании.

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Сразятся оппоненты за интернациональные титулы WBO и WBA, которым на данный момент владеет Русский Витязь.

Для Поветкина матч с Прайсом станет первым с декабря минувшего года — за пару недель до торжественного боя курантов россиянин одержал уверенную победу над немецким румыном Кристианом Хаммером в Екатеринбурге, одолев того по очкам единогласным судейским решением.

В 2017 Александр также легко выиграл на родине у представителя Украины Андрея Руденко (опять же — решением арбитров).

При это что Хаммер, что Руденко считались очевидными аутсайдерами боев с россиянином — как, забегая чуть вперед, и сам Прайс.

Пожалуй, самым главным фактором, способным принести британцу успех в сегодняшнем поединке, является его место проведения — за рубежом Поветкин не дрался уже без малого шесть лет, отдавая тотальное предпочтение российским залам и публике.

Последним выездным матчем для Александра на данный момент остается встреча с американцем Хасимом Рахманом, прошедшая в Германии в сентябре 2012-го и завершившаяся в пользу Витязя по причине технического нокаута у его соперника.

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К слову, всего спустя год с небольшим после виктории над представителем США Поветкин потерпит свое пока что единственное поражение в карьере — в, возможном, главном поединке в жизни бойца судьи отдадут предпочтение украинцу Владимиру Кличко.

Вполне вероятно, что фиаско в той чемпионской битве в Москве не вспоминалось бы сейчас столь сильно, не сорвись из-за странных допинговых историй сразу два топовых боя, в которых россиянин должен был принять участие.

Сначала, напомним, из-за пресловутого мельдония был отменен поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером, а уже спустя некоторое время по вине мизерной доли запрещенного остарина в организме Поветкина не состоялся его матч с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона WBC.

К поединку с Прайсом Александр готовился в Сочи, проводя спарринги с украинцами Александром Захожим, Иваном Ткаченко и Александром Нестеренко.

Любопытно, что в соперники по тренировочным боям россиянину специально подбирали крайне рослых боксеров — 203-сантиметровый Прайс аж на 15 сантиметров выше Поветкина.

Считается, что 38-летний Русский Витязь в случае вполне вероятной победы над 34-летним британцем уже вскоре станет оппонентом триумфатора главного поединка вечера в Кардиффе — то есть получит шанс завоевать сразу несколько престижнейших чемпионских титулов.

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Сам Поветкин в преддверии большого боксерского мероприятия в Уэльсе признался, что немного нервничает из-за масштабов оного, а также заявил о желании в будущем сразиться с Джошуа.

«Я немного нервничаю, так как я впервые принимаю участие в таком масштабном боксерском вечере. Я хочу выступить блестяще, особенно в стране, где бокс зарождался как вид спорта. Мне нравится в Великобритании, я дрался здесь на любительском уровне. Мне нужен бой на таком турнире на данном этапе моей карьеры.

Прайс постарается вести бой на дистанции, в таком случае он сможет получить перевес, У него очень мощный удар с правой, но в последних боях Прайс не был в своей оптимальной форме, этот фактор может определить исход поединка. Мне нужно вести бой на ближней дистанции, чтобы он не смог воспользоваться своим преимуществом в длине рук. Важно будет не просто прямо идти на него, а грамотно перемещаться, правильно двигать корпусом и головой.

Бой с Джошуа — это моя цель. Не так важно, какими чемпионскими поясами он будет владеть. Я хочу драться с лучшими, и думаю, что он — лучший, — передает слова россиянина The Ring.

Прайс (22−4), будучи бронзовым призером Пекина-2008, в свое время считался крайне перспективным тяжеловесом, однако в ключевых для своей карьеры поединках он проиграл — в частности, свое последнее поражение британец потерпел в бою во все тем же Хаммером, которого Поветкин, напомним, недавно легко обыграл.

Сам Дэвид, общаясь с журналистами по поводу предстоящего матча, признался, что встреча с «Поветкиным» для него «словно чемпионская».

По мнению букмекеров, очевидным фаворитом поединка с участием россиянина является именно Русский Витязь, уступающий целых 12 кг визави — на его победу дается крайне скромный коэффициент, равный 1,05. Тогда как на потенциальной виктории британца можно приумножить свой капитал аж в восемь раз.

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Не верят букмекеры, к слову, и в Паркера, давая на него коэффициент в шесть против 1,1 на непобежденного Джошуа.

Такое преимущество представителя Великобритании объясняется и его явным превосходством в физической форме, и в целом чуть высшим текущим уровнем боксера, год назад завершившего карьеру Владимира Кличко.

Впрочем, и сам Паркер, конечно, не станет просто так отдавать победу оппоненту — хотя бы по причине полного отсутствия поражений в его послужном списке (24−0).

Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Обносов

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