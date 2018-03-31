Малиньяджи назвал причины необходимости переноса боя Головкин — Альварес на конец года

«Я думаю, что они должны отложить этот бой на шесть месяцев и все это время проверять “Канело” на допинг. Если даже сейчас он пройдет тест, то окажется чистым и получит определенное преимущество от применения допинга во время боя 5 мая. Если поединок отложат на полгода, или проведут его в декабре, организм “Канело” полностью очистится и он уже не будет иметь никакого преимущества перед Головкиным», — сказал Малиньяджи IFL TV.

«Этот парень не прошел тест, и ему позволят боксировать 5 мая? Люди за такое попадают в тюрьму, поэтому не думаю, что ему дадут выйти на ринг в мае. И я не верю про версию с зараженным мясом. Я начинаю думать, что комиссия примет правильное решение, а этот бой, как я говорил, можно провести в декабре. Я не могу сказать, что Альварес применял допинг в течение всей своей карьеры, но в этом я начал его подозревать последние несколько лет», — отметил Малиньяджи.