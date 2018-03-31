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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

Малиньяджи назвал причины необходимости переноса боя Головкин — Альварес на конец года

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях по боксу американец Пол Малиньяджи предлагает отложить проведение боя Головкин — Альварес на полгода, и вот почему.

«Я думаю, что они должны отложить этот бой на шесть месяцев и все это время проверять “Канело” на допинг. Если даже сейчас он пройдет тест, то окажется чистым и получит определенное преимущество от применения допинга во время боя 5 мая. Если поединок отложат на полгода, или проведут его в декабре, организм “Канело” полностью очистится и он уже не будет иметь никакого преимущества перед Головкиным», — сказал Малиньяджи IFL TV.

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«Этот парень не прошел тест, и ему позволят боксировать 5 мая? Люди за такое попадают в тюрьму, поэтому не думаю, что ему дадут выйти на ринг в мае. И я не верю про версию с зараженным мясом. Я начинаю думать, что комиссия примет правильное решение, а этот бой, как я говорил, можно провести в декабре. Я не могу сказать, что Альварес применял допинг в течение всей своей карьеры, но в этом я начал его подозревать последние несколько лет», — отметил Малиньяджи.

Напомним, Сауль «Канело» Альварес провалил допинг-тесты на запрещенное вещество кленбутерол от 17 и 20 февраля, и накануне стало известно, что решение по его делу, от которого напрямую зависит судьба реванша с Геннадием Головкиным, будет вынесено Атлетической комиссией штата Невада 18 апреля. Учитывая, что после этого до запланированной даты останется всего ничего, в команде казахстанского боксера уже занимаются поисками подходящей альтернативы.

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