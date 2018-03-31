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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Джукембаев и Хусаинов прошли взвешивание перед боями в Канаде

В канадском Монреале состоялась официальная процедура взвешивания в рамках вечера бокса, в котором выступят казахстанские профи Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединки с участием казахстанцев будут состоять из восьми раундов.

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Джукембаев встретится с мексиканцем Ноэ Нуньесом, тогда как соперником Хусаинова станет другой мексиканский боксер Хильберто Меса.

На весах Джукембаев оказался чуть тяжелее своего оппонента (141.5 фунта — 141), впрочем, это касается и Хусаинова (134.4 — 133.8). Тем не менее, успешно уложились в установленный лимит веса — 142 и 135 соответственно.

Вечер бокса пройдет 31 марта в Монреале (1 апреля по Казахстану). Оба казахстанских боксера не знают поражений на профессиональном уровне. В активе Джукембаева 11 побед в 11 боях, на счету Хусаинова семь побед в семи поединках.

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