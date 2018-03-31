Джукембаев и Хусаинов прошли взвешивание перед боями в Канаде

Поединки с участием казахстанцев будут состоять из восьми раундов.

Джукембаев встретится с мексиканцем Ноэ Нуньесом, тогда как соперником Хусаинова станет другой мексиканский боксер Хильберто Меса.

На весах Джукембаев оказался чуть тяжелее своего оппонента (141.5 фунта — 141), впрочем, это касается и Хусаинова (134.4 — 133.8). Тем не менее, успешно уложились в установленный лимит веса — 142 и 135 соответственно.