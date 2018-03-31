Абель Санчес: Если реванш с «Канело» не состоится, Головкин встретится с кем-нибудь другим
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес дал понять Boxingtalk, что его подопечный с
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес дал понять Boxingtalk, что его подопечный с
«Понятно, что нам бы хотелось провести бой с “Канело”, но его судьба находится в руках комиссии. Если
Отметим, что на данный момент Альварес временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а слушание по его делу перенесено на 18 апреля. В феврале он сдал два
В то же время эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль назвал альтернативный вариант для Головкина на 5 мая.