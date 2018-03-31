Абель Санчес: Если реванш с «Канело» не состоится, Головкин встретится с кем-нибудь другим

«Понятно, что нам бы хотелось провести бой с “Канело”, но его судьба находится в руках комиссии. Если матч-реванш не состоится, Геннадий будет боксировать с кем-нибудь другим», — сказал Санчес.

Читайте также Головкин прокомментировал возможный срыв рематча c «Канело»

Отметим, что на данный момент Альварес временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а слушание по его делу перенесено на 18 апреля. В феврале он сдал два допинг-теста на родине, в которых обнаружен кленбутерол. Команда боксера объясняет его попадание в организм через зараженное мясо, а сам Альварес уже сдал три чистых допинг-пробы в США.