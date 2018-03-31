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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Андраде: Я хочу бой с Головкиным. Долой «Канело», пришло время мне шокировать мир

Не знающий поражений американский экс-чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде (25−0, 16 КО) продолжает надеяться, что именно он станет соперником казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), если у того сорвется реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Для меня было бы честью разделить один ринг с Головкиным, — приводит слова Деметриуса в vRINGe.com. — Я перешел в средний вес, чтобы проверить мое мастерство и таланты против лучших! Головкин — обладатель нескольких чемпионских титулов в этой категории, и я хочу этот бой. Долой “Канело”, пришло время Андраде шокировать мир».

Напомним, что Альварес провалил допинг-тесты от 17 и 20 февраля, и накануне стало известно, что решение по его делу, от которого напрямую зависит судьба назначенного на 5 мая реванша, будет вынесено Атлетической комиссией штата Невада 18 апреля.

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