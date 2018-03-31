Андраде: Я хочу бой с Головкиным. Долой «Канело», пришло время мне шокировать мир

«Для меня было бы честью разделить один ринг с Головкиным, — приводит слова Деметриуса в vRINGe.com. — Я перешел в средний вес, чтобы проверить мое мастерство и таланты против лучших! Головкин — обладатель нескольких чемпионских титулов в этой категории, и я хочу этот бой. Долой “Канело”, пришло время Андраде шокировать мир».