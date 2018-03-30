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30 марта, источник: Sports.kz

Команда Головкина решила заменить «Канело» 5 мая неизвестным мексиканцем

5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, главным событием которого должен стать поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Эта встреча может не состояться из-за положительной допинг-пробы последнего на кленбутерол.

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В этой связи команда казахстанца прорабатывает возможные варианты для своего подопечного. Ранее о своей готовности выйти на ринг 5 мая объявили Деметриус Андраде и Сергей Деревянченко. Теперь же стало известно, что в соперники Головкину может достаться малоизвестный мексиканец Джейми Мунгия (28−0, 24 КО). В послужном списке 21-летнего боксёра не значится ни одного известного соперника.

«Я слышал, что команда Головкина упоминала О’Салливана. Также предложение было сделано Джейми Мунгии», — приводит слова инсайдера Дэна Рафаэля Boxingnews24.

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