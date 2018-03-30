Команда Головкина решила заменить «Канело» 5 мая неизвестным мексиканцем

В этой связи команда казахстанца прорабатывает возможные варианты для своего подопечного. Ранее о своей готовности выйти на ринг 5 мая объявили Деметриус Андраде и Сергей Деревянченко. Теперь же стало известно, что в соперники Головкину может достаться малоизвестный мексиканец Джейми Мунгия (28−0, 24 КО). В послужном списке 21-летнего боксёра не значится ни одного известного соперника.