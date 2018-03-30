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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Супертяжёлые разборки в Кардиффе. Джошуа — Паркер, Поветкин — Прайс

Джошуа и Паркер проведут объединительный бой, Поветкин сразится с Прайсом.

Источник: Reuters

Унификация титулов

В субботу вечером в столице Уэльса Кардиффе состоится большое боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе 28-летним британцем Энтони Джошуа (20−0−0, 20 KO) и обладателем мирового титула WBO 26-летним новозеландцем Джозефом Паркером (24−0−0, 18 KO). Это будет первая схватка двух ещё небитых действующих чемпионов мира в супертяжелом весе с того времени, как в августе 1987 года суперзвёздный американец Майк Тайсон сразился со своим соотечественником Тони Таккером.

Однако большой интриги в противостоянии Джошуа и Паркера боксёрская общественность не ожидает. Большинство специалистов, журналистов и простых любителей бокса считает новозеландца если и не чемпионом-однодневкой, то просто рядовым держателем мирового титула. Это подтверждается и букмекерскими раскладами, согласно которым Джошуа является хоть и не безоговорочным, но вполне явным фаворитом грядущей схватки. В основном прогнозы сводятся к тому, что Паркеру просто нечем брать британского чемпиона. Хотя Джозеф является, в общем-то, неплохим боксёром, но почти по всем параметрам он уступает Джошуа.

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В команде последнего ожидают, что штаб новозеландца настраивает его попытаться реализовать тактику бывшего многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко, который дал очень непростой бой Джошуа в апреле прошлого года. При этом сам Паркер уверяет всех ещё и в том, что после проведения операции на локте он стал боксировать сильнее и быстрее. Но одно дело хотеть, планировать и пытаться что-то сделать, и совсем другое — реально это воплотить в жизнь. Вероятность победы британца оценивается у букмекеров в соотношении от 5 до 7 к 1. При этом большинство склоняется к тому, что в предстоящем бою Паркер не дотянет до финального гонга.

Боевой путь чемпионов

Как бы это не показалось кому-то странным, но Джошуа начал заниматься боксом на целых 8 лет позже, чем Паркер. Последний стал посвящать время и усилия этому виду спорта, начиная с 10 лет, а Энтони серьёзно увлёкся благородным кулачным искусством только в 18-летнем возрасте. Тем не менее на любительском ринге гораздо больших успехов добился именно британец. В 2011 году он стал серебряным призёром чемпионата мира, а через год после этого завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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Паркер же в любителях довольствовался серебром Летних юношеских Олимпийских игр и бронзой чемпионата мира среди юниоров. Также он был участником мирового первенства 2011 года, где Джошуа, добравшись до финала, впервые серьёзно заявил о себе на международной арене. Однако успеха там Паркер не снискал, выбыв из борьбы ещё на одной из ранних стадий. Олимпийскую мечту Джозеф также не осуществил. К тому же, в то время у него появился спонсор, который склонил его к скорейшему переходу на профи-ринг, лишь в таком случае обещая вкладывать в развитие его карьеры свои деньги.

Чтобы обзавестись мировым титулом Паркеру понадобилось более четырёх лет выступлений в профи и 22 официальных боя. Причём победа Джозефа в бою за вакантный пояс чемпиона мира WBO над гротескным мексикано-американским «колобком» Энди Руисом выдалась весьма неоднозначной.

Некоторые считают, что выигрыш Паркера по очкам в немалой степени был обусловлен фактором родных стен, который склонил на его сторону симпатии официальных боковых судей.

Ничего особенного Джозеф не показал и в двух последующих защитах мирового титула против румына Развана Кожану и британца Хьюи Фьюри, которых он также одолел по очкам. Кстати, недавно Паркер открыто поблагодарил британца Тайсона Фьюри за то, что тот оставил вакантными завоёванные в бою с Владимиром Кличко мировые титулы и таким образом предоставил ему шанс обзавестись поясом чемпиона мира WBO.

Что касается Джошуа, то он наоборот не торопился переходить на профессиональный ринг, даже достигнув наивысшей вершины в любительском боксе, и всерьёз рассматривал вариант участия в ещё одном олимпийском цикле. Дебют Энтони в профи состоялся более чем через год после Игр в Лондоне. Но, стартовав на новом поприще позднее Паркера, он добрался до мировой вершины раньше его более чем на полгода (всего лишь в 16-м профи-бою).

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Нокаутировав в апреле 2016-го чернокожего американского чемпиона-однодневку Чарльза Мартина, Джошуа обзавёлся поясом чемпиона мира по версии IBF. А спустя год, одержав досрочную победу над Владимиром Кличко, завладел ещё и мировыми титулами WBA Super и IBO. И если для Паркера предстоящая схватка станет лишь четвёртым поединком за звание чемпиона мира, то для Джошуа таковой будет уже шестым.

Также Энтони за довольно короткий срок сумел обрести огромную популярность среди британских болельщиков, собирая на свои бои целые стадионы, и, соответственно, стал большой кассовой звездой мирового бокса. Вот и на этот раз на центральном стадионе Кардиффа ожидается присутствие более 80-ти тысяч зрителей. Фиксированный гонорар Джошуа составит $

15 млн, а если продажи PPV-трансляций на британском телевидении окажутся успешными, то доход Энтони возрастёт ещё больше.

Паркер же «довольствуется» $ 7 млн. И здесь команда Джошуа явно переплатила его сопернику. Однако, понятно, что это было сделано для того, чтобы как следует стимулировать у новозеландца желание провести объединительный поединок с Энтони. С другой стороны и самому Паркеру «ломаться» особо не было смысла, поскольку в его команде осознают, что он может проиграть и какому-нибудь рядовому претенденту на имеющийся у него титул WBO, и тогда такой большой гонорар ему бы уже никогда не светил.

Британский дебют Русского Витязя

В андеркарте противостояния Энтони Джошуа и Джозефа Паркера на ринг выйдет 38-летний российский супертяж Александр Поветкин (33−1−0, 23 KO), который впервые в своей профи-карьере будет боксировать в Великобритании. Соперником бывшего регулярного чемпиона мира WBA станет 34-летний британец Дэвид Прайс (22−4−0, 18 KO). На кону схватки будут стоять интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA, а также статус официального претендента на бой с победителем встречи Джошуа и Паркера.

В принципе, Поветкин мог быть в этом вечере участником главного боя, поскольку он располагается под № 1 в мировых рейтингах супертяжеловесов WBA и WBO. Также Александр мог бы оказаться сейчас на месте Паркера, если бы его промоутеру Андрею Рябинскому немногим ранее удалось организовать бой своего подопечного с новозеландским чемпионом, когда тот ещё не был вовлечён в переговоры с командой Джошуа.

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Приглашение Поветкина в этот вечер бокса, последовавшее от промоутера британского чемпиона Эдди Хирна, носит вполне логичный характер. Ведь если Джошуа продолжит побеждать, от поединка с Русским Витязем ему будет не отвертеться. Да, этот бой может оказаться не следующим для Энтони, но если Александр будет удерживать статус официального претендента, британцу придётся разделить с ним один ринг. А пока британская публика получит возможность познакомиться поближе с претендентом из России.

Выбор соперника для Поветкина был небольшим. Назывались кандидатуры британцев Дэвида Прайса и Дерека Чисоры. В итоге организаторы остановились на первом из них. Двухметровый гигант Прайс когда-то считался одним из самых горячих проспектов супертяжёлого веса. Став бронзовым призёром Олимпиады 2008 года в Пекине, Дэвид перешёл на профи-ринг. Тогда, в конце нулевых годов, в супертяжёлом весе, кроме братьев Кличко, появилась целая плеяда молодых, подающих надежды двухметровых гигантов — Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Роберт Хелениус, Мариуш Вах. И Дэвид Прайс также оказался одним из них.

Однако если первые двое успешно добрались до мировых титулов, то трое последних не оправдали ожиданий, сломавшись ещё на дальних подступах к вершинам. В частности, Прайс не сумел пройти тест бывшим участником двух боёв за звание чемпиона мира — повидавшим виды чернокожим американцем Тони Томпсоном, потерпев от него два кряду досрочных поражения. После первых годов успешных выступлений Прайса на профи-ринге многие стали забывать, как он был разгромлен и удосрочен на Играх в Пекине будущим их триумфатором итальянцем Роберто Каммарелле.

Не отрицая наличие у Дэвида реально мощного удара, от которого в своё время на спаррингах прилично пострадал и сам Энтони Джошуа, а также огромных линейных размеров, стоит отметить у него и немалое количество слабых мест.

В частности, к таковым у Прайса относятся выносливость, рефлексы, стойкость и защита. К этому времени в пассиве у британца имеются уже четыре поражения, и все — досрочные.

В последний раз Дэвид покидал ринг побеждённым в феврале прошлого года, когда его в седьмом раунде остановил недавний соперник Поветкина — румынский немец Кристиан Хаммер. После этого Прайс провёл лишь один бой, одержав победу над неизвестным поляком. Дэвид уверяет, что теперь он многое изменил в своей подготовке, обещает выйти на ринг со значительно меньшим, чем раньше весом, а также говорит, что повысил свою выносливость.

Также Прайс утверждает, что настраивается сотворить апсет, низвергнув явного фаворита, в статусе которого на ринг против него выйдет Поветкин. Однако верить в обещания серьёзного настроя на победу Прайса не стоит. С Русским Витязем должно случиться что-то совершенно из ряда вон выходящее, чтобы он вдруг проиграл такому оппоненту.

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