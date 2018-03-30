Супертяжёлые разборки в Кардиффе. Джошуа — Паркер, Поветкин — Прайс
Джошуа и Паркер проведут объединительный бой, Поветкин сразится с Прайсом.
Джошуа и Паркер проведут объединительный бой, Поветкин сразится с Прайсом.
Унификация титулов
В субботу вечером в столице Уэльса Кардиффе состоится большое боксёрское шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе 28-летним британцем Энтони Джошуа (20−0−0, 20 KO) и обладателем мирового титула WBO 26-летним новозеландцем Джозефом Паркером (24−0−0, 18 KO). Это будет первая схватка двух ещё небитых действующих чемпионов мира в супертяжелом весе с того времени, как в августе 1987 года суперзвёздный американец Майк Тайсон сразился со своим соотечественником Тони Таккером.
Однако большой интриги в противостоянии Джошуа и Паркера боксёрская общественность не ожидает. Большинство специалистов, журналистов и простых любителей бокса считает новозеландца если и не
В команде последнего ожидают, что штаб новозеландца настраивает его попытаться реализовать тактику бывшего многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко, который дал очень непростой бой Джошуа в апреле прошлого года. При этом сам Паркер уверяет всех ещё и в том, что после проведения операции на локте он стал боксировать сильнее и быстрее. Но одно дело хотеть, планировать и пытаться
Боевой путь чемпионов
Как бы это не показалось
Паркер же в любителях довольствовался серебром Летних юношеских Олимпийских игр и бронзой чемпионата мира среди юниоров. Также он был участником мирового первенства 2011 года, где Джошуа, добравшись до финала, впервые серьёзно заявил о себе на международной арене. Однако успеха там Паркер не снискал, выбыв из борьбы ещё на одной из ранних стадий. Олимпийскую мечту Джозеф также не осуществил. К тому же, в то время у него появился спонсор, который склонил его к скорейшему переходу на
Некоторые считают, что выигрыш Паркера по очкам в немалой степени был обусловлен фактором родных стен, который склонил на его сторону симпатии официальных боковых судей.
Ничего особенного Джозеф не показал и в двух последующих защитах мирового титула против румына Развана Кожану и британца Хьюи Фьюри, которых он также одолел по очкам. Кстати, недавно Паркер открыто поблагодарил британца Тайсона Фьюри за то, что тот оставил вакантными завоёванные в бою с Владимиром Кличко мировые титулы и таким образом предоставил ему шанс обзавестись поясом чемпиона мира WBO.
Что касается Джошуа, то он наоборот не торопился переходить на профессиональный ринг, даже достигнув наивысшей вершины в любительском боксе, и всерьёз рассматривал вариант участия в ещё одном олимпийском цикле. Дебют Энтони в профи состоялся более чем через год после Игр в Лондоне. Но, стартовав на новом поприще позднее Паркера, он добрался до мировой вершины раньше его более чем на полгода (всего лишь в 16-м профи-бою).
Нокаутировав в апреле 2016-го чернокожего американского
Также Энтони за довольно короткий срок сумел обрести огромную популярность среди британских болельщиков, собирая на свои бои целые стадионы, и, соответственно, стал большой кассовой звездой мирового бокса. Вот и на этот раз на центральном стадионе Кардиффа ожидается присутствие более 80-ти тысяч зрителей. Фиксированный гонорар Джошуа составит $
15 млн, а если продажи
Паркер же «довольствуется» $ 7 млн. И здесь команда Джошуа явно переплатила его сопернику. Однако, понятно, что это было сделано для того, чтобы как следует стимулировать у новозеландца желание провести объединительный поединок с Энтони. С другой стороны и самому Паркеру «ломаться» особо не было смысла, поскольку в его команде осознают, что он может проиграть и
Британский дебют Русского Витязя
В андеркарте противостояния Энтони Джошуа и Джозефа Паркера на ринг выйдет 38-летний российский супертяж Александр Поветкин (33−1−0, 23 KO), который впервые в своей
В принципе, Поветкин мог быть в этом вечере участником главного боя, поскольку он располагается под № 1 в мировых рейтингах супертяжеловесов WBA и WBO. Также Александр мог бы оказаться сейчас на месте Паркера, если бы его промоутеру Андрею Рябинскому немногим ранее удалось организовать бой своего подопечного с новозеландским чемпионом, когда тот ещё не был вовлечён в переговоры с командой Джошуа.
Приглашение Поветкина в этот вечер бокса, последовавшее от промоутера британского чемпиона Эдди Хирна, носит вполне логичный характер. Ведь если Джошуа продолжит побеждать, от поединка с Русским Витязем ему будет не отвертеться. Да, этот бой может оказаться не следующим для Энтони, но если Александр будет удерживать статус официального претендента, британцу придётся разделить с ним один ринг. А пока британская публика получит возможность познакомиться поближе с претендентом из России.
Выбор соперника для Поветкина был небольшим. Назывались кандидатуры британцев Дэвида Прайса и Дерека Чисоры. В итоге организаторы остановились на первом из них. Двухметровый гигант Прайс
Однако если первые двое успешно добрались до мировых титулов, то трое последних не оправдали ожиданий, сломавшись ещё на дальних подступах к вершинам. В частности, Прайс не сумел пройти тест бывшим участником двух боёв за звание чемпиона мира — повидавшим виды чернокожим американцем Тони Томпсоном, потерпев от него два кряду досрочных поражения. После первых годов успешных выступлений Прайса на
В частности, к таковым у Прайса относятся выносливость, рефлексы, стойкость и защита. К этому времени в пассиве у британца имеются уже четыре поражения, и все — досрочные.
В последний раз Дэвид покидал ринг побеждённым в феврале прошлого года, когда его в седьмом раунде остановил недавний соперник Поветкина — румынский немец Кристиан Хаммер. После этого Прайс провёл лишь один бой, одержав победу над неизвестным поляком. Дэвид уверяет, что теперь он многое изменил в своей подготовке, обещает выйти на ринг со значительно меньшим, чем раньше весом, а также говорит, что повысил свою выносливость.
Также Прайс утверждает, что настраивается сотворить апсет, низвергнув явного фаворита, в статусе которого на ринг против него выйдет Поветкин. Однако верить в обещания серьёзного настроя на победу Прайса не стоит. С Русским Витязем должно случиться