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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» вне игры, или кого могут выбрать для боя Головкина на 5 мая

Супербой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом на грани срыва, и казахстанской звезде могут найти другую оппозицию. До намеченного выхода на ринг осталось около месяца — корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто способен выйти на ринг 5 мая и «спасти» GGG от простоя.

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Промоутер Головкина Том Леффлер считает, что любое решение по делу Альвареса не помешает его боксеру провести бой в указанные сроки. Если «Канело» все-таки «не сможет» боксировать в этот день, то у GGG возникнут проблемы с топовой оппозицией. И вот почему.

Нужно понимать, что не только Головкин с Альваресом запланировали «поработать за деньги» в первой половине 2018 года.

Вряд ли мы увидим на ринге 5 мая в бою против казахстанца столь желанного обладателя пояса по версии WBO — словоохотливый британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) из-за травмы перенес на 23 июня бой с соотечественником Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО) и вряд ли сможет легко уйти от обязательств.

Недоступен в эти сроки и Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО). Экс-чемпион мира по версии WBA 28 апреля встретится поляком Мацеем Сулецким (26−0, 10 КО). С другой стороны, Джейкобс стал бы добротным вариантом для Головкина на вторую половину года — WBA и американец не против их реванша в ближайшем «окне».

Забудем на время и о Джермалле Чарло (26−0, 20 КО). Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе только перешел в дивизион Головкина, и только подступается к позициям казахстанца: 21 апреля он попробует стать «временным» чемпионом WBC в бою с соотечественником Хуго Сентено-младшим (26−1, 14 КО).

Кто остается? В первой десятке таких кандидатов три. Одного из них, канадца Давида Лемье (38−4, 33 КО), Головкин побил два с половиной года и отнял пояс IBF. Состоится ли их встреча снова? Сомнительно. Вряд ли Лемье будет готов остановить казахстанца: разгромного поражения Сондерсу в декабре прошлого года — ему нужна оппозиция попроще.

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Остались двое. Американец Деметриус Андраде (25−0, 16 КО) и Сергей Деревянченко из Украины (12−0, 10 КО). Предпочтительнее выглядят шансы Андраде, еще одного бывшего чемпиона мира из первого среднего дивизиона. К тому же он американец и кассу с ним можно сделать более солидную, чем с Деревянченко.

На стороне Сергея высокое место в рейтинге IBF, но Андраде более привлекателен с финансовой точки зрения. Если не удастся найти точек соприкосновения с ними, то болельщиков может ждать противостояние GGG и «с каким-нибудь не битым проспектом». Что-то вроде боя с Вилли Монро-младшим (22−3, 6 КО) или Келлом Бруком (37−2, 26 КО).

Возможно, команда Головкина приготовила на всякий случай вариант с опытным запасным. 34-летний багамец Туреано Джонсон (20−2, 14 КО) или 32-летний ирландец Гари О́Салливан (27−2, 19 КО) вряд ли откажутся «сорвать куш» и наконец смогут побоксировать с Головкиным не только на словах.

Добавим, что судьба повторного поединка между Головкиным и Альваресом, который должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе, решится 18 апреля.

Причиной разбирательства стали две положительные допинг-пробы (от 17 и 20 февраля) мексиканца на запрещенный препарат кленбутерол. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Альвареса от боев.

В дальнейшем мексиканца могут дисквалифицировать на год. Организаторы второго боя прекратили рекламную кампанию вокруг спортивного события, и готовы принимать обратно проданные билеты.

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