Поветкин оказался легче Прайса почти на 13 кг

По её итогам Прайс значительно перевесил Поветкина. Так, весы под британцем показали 116,1 кг, в то время как Поветкин потянул 103,8 кг. Ожидается, что победитель этого боя получит шанс сразиться за полноценный титул по версии WBA, которым владеет Энтони Джошуа.