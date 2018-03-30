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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Поветкин оказался легче Прайса почти на 13 кг

Завтра, 31 марта, в Кардиффе состоится масштабный вечер бокса, в рамках которого выступит экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин.

Источник: РИА "Новости"

Его соперником станет британец Дэвид Прайс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Прайс значительно перевесил Поветкина. Так, весы под британцем показали 116,1 кг, в то время как Поветкин потянул 103,8 кг. Ожидается, что победитель этого боя получит шанс сразиться за полноценный титул по версии WBA, которым владеет Энтони Джошуа.

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