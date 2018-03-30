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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Как Ахмедов и Джукембаев». Пятый казахстанский профи-боксер может продолжить карьеру в Канаде

В ближайшие дни для продолжения профессиональной карьеры в Канаду отправится еще один казахстанский боксер, передает корреспондент Vesti.kz.

Им станет 23-летний Жандос Кыдыралиев, уже успевший успешно дебютировал среди профессионалов. В октябре 2016 года техническим нокаутом в четвертом раунде казахстанец в Китае победил местного боксера Ян Же Жанга (0−2).

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В Канаде его дела будет вести промоутерская компания Eye of the Tiger Managament. Менеджером спортсмена стане Анна Рева, а промоутером — Камиль Эстефан.

Ранее стало известно, что канадская компания подписала контракт с 20-летним казахстанским чемпионом мира среди молодежи Садриддином Ахмедовым. Боксер первого среднего начнет профи-карьеру 7 апреля — его соперником станет мексиканский ровесник Вальдо Рохас (4−2−1, 1 КО).

На контракте с канадцами еще три казахстанца — Батыр Джукембаев (11−0, 9 КО), Абылайхан Хусаинов (7−0, 5 КО) и Нурзат Сабиров (4−0, 4 КО).

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