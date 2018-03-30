Бывший соперник Головкина: Думаю, бой с «Канело» отменят, а GGG в июне встретится с Сондерсом

На данный момент Альварес временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а слушание по его делу перенесено и состоится 18 апреля. В феврале он сдал два
— Касательно ситуации с GGG и «Канело», как вы оцениваете ситуацию? И согласно последним данным, Билли Джо Сондерс предложил свою кандидатуру на замену — как думаете, реально ли это?
— По моему мнению, и я опираюсь только на свой опыт и то, что слышал, думаю — 5 мая нас ждет отмена. Я не утверждаю это, но думаю, что 5 мая отменится еще и потому, что за такой короткий период практически невозможно найти
Я думаю, на что нам надо надеяться, так это на июнь. Лучшим соперником Головкину сейчас будет именно Сондерс, а не «Канело», потому что Сондерс сейчас на пике своей формы, и это будет интересный бой. И я думаю, что июнь — это самый реалистичный сценарий, несмотря на то, что Сондерс должен бороться с Мюрреем в это время, но бой с Мюрреем 23 июня, короче — все будет известно после переговоров, когда стороны узнают, какой вариант подходит обоим, и так далее.
— Если обе стороны примут такое решение, где пройдет бой Головкин — Сондерс — в
— Знаете, я думаю, вариант с Великобританией возможен, но скорее всего это будет
Отметим, что Сондерс планировал на 18 апреля провести защиту титула WBO против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО) в Лондоне, но
Добавим, что Маклин в июне 2013 года досрочно проиграл Головкину — бой в