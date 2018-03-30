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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший соперник Головкина: Думаю, бой с «Канело» отменят, а GGG в июне встретится с Сондерсом

Экс-соперник чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Мэттью Маклин (35−6, 22 КО) в интервью Fighthubtv прокомментировал слухи об отмене боя между казахстанцем и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

На данный момент Альварес временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а слушание по его делу перенесено и состоится 18 апреля. В феврале он сдал два допинг-теста на родине, в которых обнаружен кленбутерол. Команда боксера объясняет его попадание через зараженное мясо, а сам Альварес уже сдал три чистых допинг-пробы в США.

— Касательно ситуации с GGG и «Канело», как вы оцениваете ситуацию? И согласно последним данным, Билли Джо Сондерс предложил свою кандидатуру на замену — как думаете, реально ли это?

— По моему мнению, и я опираюсь только на свой опыт и то, что слышал, думаю — 5 мая нас ждет отмена. Я не утверждаю это, но думаю, что 5 мая отменится еще и потому, что за такой короткий период практически невозможно найти кого-то на замену «Канело», потому что осталось мало времени и мало кто успеет подготовиться к бою.

Я думаю, на что нам надо надеяться, так это на июнь. Лучшим соперником Головкину сейчас будет именно Сондерс, а не «Канело», потому что Сондерс сейчас на пике своей формы, и это будет интересный бой. И я думаю, что июнь — это самый реалистичный сценарий, несмотря на то, что Сондерс должен бороться с Мюрреем в это время, но бой с Мюрреем 23 июня, короче — все будет известно после переговоров, когда стороны узнают, какой вариант подходит обоим, и так далее.

— Если обе стороны примут такое решение, где пройдет бой Головкин — Сондерс — в Нью-Йорке или скорее в Великобритании?

— Знаете, я думаю, вариант с Великобританией возможен, но скорее всего это будет Нью-Йорк. Я не могу сказать точно, но мне кажется, что, скорее всего это будет Madison Square Garden. Там бой будет смотреться интереснее. Единственное, что я могу добавить, что в этой ситуации мне действительно жаль Мюррея, потому что для него это была бы очень интересная схватка, но он может найти себе еще один хороший бой.

Отметим, что Сондерс планировал на 18 апреля провести защиту титула WBO против соотечественника Мартина Мюррея (36−4−1, 17 КО) в Лондоне, но из-за травмы действующего обладателя пояса поединок перенесен на 23 июня.

Добавим, что Маклин в июне 2013 года досрочно проиграл Головкину — бой в Нью-Йорке завершился в третьем раунде после удара казахстанца в печень соперника. В 2016 году Маклин завершил карьеру и основал менеджерскую компанию MTK Global, которая представляет интересы многие британских боксеров, в том числе и Сондерса.

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