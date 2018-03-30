Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
«Я просто хочу драться». Головкин высказался о деле «Канело» и возможной отмене боя
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и его промоутер Том Леффлер в интервью Los Angeles Times прокомментировали ситуацию с его следующим боем против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который пока еще запланирован на 5 мая.