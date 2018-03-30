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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Я просто хочу драться». Головкин высказался о деле «Канело» и возможной отмене боя

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и его промоутер Том Леффлер в интервью Los Angeles Times прокомментировали ситуацию с его следующим боем против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который пока еще запланирован на 5 мая.

На данный момент Альварес временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а слушание по его делу перенесено и состоится 18 апреля. В феврале он сдал два допинг-теста на родине, в которых обнаружен кленбутерол. Команда боксера объясняет его попадание через зараженное мясо, а сам Альварес уже сдал три чистых допинг-пробы в США.

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— Геннадий, извините за беспокойство, быстрый вопрос — что вы думаете о ситуации с боем 5 мая после всех последних новостей?

— Знаете, я готов к кому угодно. Я просто хочу драться и готов к 5 мая, — сказал Головкин.

— Если «Канело » все-таки отстранят, есть ли у вас другие соперники на замену? Том, Геннадий?

Том Леффлер: Сейчас мы просто ждем решения NSAC. Геннадий продолжает полную подготовку к 5 мая. Сюда мы приехали для того, чтобы поучаствовать в мероприятии от HBO и после этого мы просто будем ждать решения NSAC.

— В свете последних событий вы рады, что «Канело» может понести наказание? Сейчас идет слух о том, что его могут отстранить минимум на полгода?

— Спросите у NSAC, не у меня.

Том Леффлер: Это действительно дело NSAC, а не наше на данный момент.

— Вы рады, что они выполняют свою работу?

— Опять же — это не мое дело, все о чем я должен думать сейчас это моя команда, те люди, которые меня поддерживают, и я сейчас все еще тренируюсь.

— Вы разочарованы тем, что бой с «Канело» могут отменить и что Вы будете бороться не с ним?

Том Леффлер: Бой с «Канело» все еще остается самой главной схваткой, он еще наш приоритет. Если «Канело» не сможет драться, мы будем смотреть на тех, с кем хочет встретиться Геннадий 5 мая.

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28 марта эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая второй бой между Головкиным и Альваресом не состоится в запланированный срок.

А 29 марта стало известно, что организаторы второго боя прекратили рекламную кампанию. Также рекламную кампанию прекратил и телеканал HBO, а в MGM Resorts объявили о готовности вернуть деньги за билеты на поединок.

"Я просто хочу драться". Головкин высказался о деле "Канело" и возможной отмене боя
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