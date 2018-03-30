Американский комментатор о допинговом скандале «Канело»: Головкину нужно выбирать другого соперника

«Решение по “Канело” будет принято в апреле. Если бой не состоится, то он принесет большие убытки. Я считаю, что Головкину нужно выбирать другого соперника. Я бы предположил, что наиболее вероятным соперником является Дэниэл Джейкобс. Эдди Хирн уже работал с Томом Леффлером. У обоих боксеров контракты с HBO. Боксеры сейчас в хорошей форме. Я уверен, что Джейкобс с удовольствием согласится на реванш,» — отметил Маккаферри.

Стоит отметить, что промоутер GGG Том Леффлер сотрудничал с британским промоутером Эдди Хирном во время организации боя с Келлом Бруком. Поединок состоялся в сентябре 2016 года в Англии и завершился досрочной победой Головкина.

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В марте 2017 года в Нью-Йорке Джейкобс провел поединок с Головкиным. Он стал первым, кто выдержал 12 раундов против GGG, но проиграл судейским решением и потерял статус регулярного чемпиона WBA.

Напомним, что 24 марта Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила «Канело» от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца должны были принять 10 апреля, но теперь он будет оглашен 18 апреля.

Сегодня, 30 марта, стали известны требуемый срок дисквалификации для «Канело» и другие детали жалобы главы Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боба Беннетта против мексиканского боксера перед вторым боем с казахстанцем.

Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что казахстанский боксер настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

28 марта эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая второй бой между Головкиным и Альваресом не состоится в запланированный срок.