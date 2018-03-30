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09:53 (мск), источник: ТАСС

Бой Поветкина и Джошуа может пройти в Москве

ТАСС, 30 марта. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа может пройти в Москве. Об этом заявил менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов, слова которого приводит телеканал Sky Sports.

Источник: РИА "Новости"

31 марта в Кардиффе Поветкин проведет бой с британцем Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.

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Россиянин является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. В декабре россиянин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональный титул WBO и интерконтинентальный пояс WBA.

«Владимир Кличко получил 20 млн фунтов за бой с Поветкиным, поэтому может быть огромный интерес к бою с Джошуа, это поединок именно такой величины, — сказал Корнилов. — В зависимости от времени, мы могли бы собрать футбольный стадион “Лужники”, это место с достаточной значимостью для такого боя. В России это мог бы быть масштабный бой, но в Великобритании он тоже может быть масштабным, потому что здесь много выходцев из России. Так что проведение боя возможно и там, и там».

Всего на счету Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение. В послужном списке Джошуа 20 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, также он является олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 91 кг.

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