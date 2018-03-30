Бой Поветкина и Джошуа может пройти в Москве

«Владимир Кличко получил 20 млн фунтов за бой с Поветкиным, поэтому может быть огромный интерес к бою с Джошуа, это поединок именно такой величины, — сказал Корнилов. — В зависимости от времени, мы могли бы собрать футбольный стадион “Лужники”, это место с достаточной значимостью для такого боя. В России это мог бы быть масштабный бой, но в Великобритании он тоже может быть масштабным, потому что здесь много выходцев из России. Так что проведение боя возможно и там, и там».