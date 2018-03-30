Поветкин против сбитого летчика. Россиянину остался один шаг до Джошуа

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 31 марта, россиянин Александр Поветкин впервые в карьере проведет бой в Великобритании. Его соперником будет местный боксер Дэвид Прайс, несколько лет назад считавшийся одним из самых перспективных тяжеловесов планеты.

УДАР ОТ ТОМПСОНА

История Прайса намного более интересна, чем кому-то может показаться. В Британии за ним следили, еще когда он выступал в любителях и считали одним из самых больших талантов не только в своей стране, но и в мире. Прайс завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в Пекине, уступив в полуфинале итальянцу Роберто Каммарелле. Он, как и спустя четыре года Энтони Джошуа, успешно перешел в профессионалы и начал крушить всех подряд.

Широкая аудитория узнала о Прайсе в 2011 году, когда он в качестве основного спарринг-партнера помогал Дэвиду Хэю готовиться к бою с Владимиром Кличко. Крупные телеканалы снимали сюжеты из тренировочного лагеря Хэя и много времени уделяли гиганту Прайсу, чей рост составляет 203 сантиметра, а удар отличается разрушающей силой. К тому времени он одержал 11 побед (девять из них досрочно) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Первые неудачи случились в 2013 году. Но такие, от которых далеко не каждый сможет оправиться. В гости к Прайсу в Ливерпуль привезли 42-летнего ветерана Тони Томпсона с одной лишь идеей — чтобы тот безропотно упал в одном из стартовых раундов. Но случилось ровно наоборот: во втором раунде американец заехал Прайсу по уху и тот сложился пополам на канвасе. Прайс встал, но шатался почти как Заб Джуда в бою с Костей Цзю и рефери принял единственно верное решение — остановить бой.

Был организован реванш, и готовиться к нему Прайсу помогла сам Леннокс Льюис. Но не помог и он. На этот раз британец смотрелся лучше, во втором раунде послал Томпсона в тяжелый нокдаун, но этого оказалось недостаточно. Американец с трудом поднялся, спасся с помощью гонга, а начиная с третьего раунда доминировал. К пятому раунду Прайс уже абсолютно выдохся и перестал отвечать на удары соперника. Бой был остановлен, британец проиграл досрочно второй раз подряд. Что означало прощание с мечтами о том, что он может стать звездой мирового уровня.

После этого Прайс выиграл четыре боя подряд, вышел на поединок за европейский титул против Эркана Тепера, но его снова ждало разочарование. Уже во втором раунде немец турецкого происхождения провел такой левый боковой, что Прайс едва не вылетел за канаты. Тепера после этого поймали на допинге, но поражение осталось в послужном списке британца.

Последнее разочарование Прайса — бой с Кристианом Хаммером, которого недавно единогласным решением судей перебоксировал Поветкин. В том поединке он смотрелся относительно неплохо, отправил соперника в нокдаун в пятом раунде, но затем бензин все же кончился. В седьмом Прайс уже едва стоял на ногах и проиграл техническим нокаутом.

МНОГОХОДОВКА ХИРНА

Почему же ему дали очередной шанс вернуться и провести статусный бой? Это заслуга британского промоутера Эдди Хирна, который убил сразу нескольких зайцев. Во-первых, когда местные болельщики узнали, что на стадионе «Принсипалити» (бывший «Миллениум». — Прим. «СЭ») в Кардиффе будут драться не только Джошуа с Джозефом Паркером, но еще и Прайс с Поветкиным, продажи билетов значительно ускорились.

Во-вторых, если россиянина эффектно нокаутирует популярного в Британии Прайса, то гарантированно выйдет на победителя боя Джошуа — Паркер. К тому моменту Русский Витязь уже будет узнаваем в Британии, что необходимо для лучшей раскрутки боя. Это именно то, что давно планировал Хирн: дать Джошуа побить сначала Паркера, а затем Поветкина перед поединком с Деонтеем Уайлдером.

НОКАУТ НЕИЗБЕЖЕН

С очень большой долей вероятности бой завершится досрочно — нокаут почти неизбежен. И не обязательно, что в нем окажется Прайс. Шанс у него есть и заключается во взрывной активности в первом-четвертом раундах. В эти моменты британец действительно может быть опасен, он отправлял на пол таких бойцов, как Томпсон и Хаммер. Плюс у Прайса огромное преимущество в габаритах: он выше Поветкина на 15 сантиметров, почти на столько же длиннее его руки. Хорошему боксеру это обычно помогает, но у британца весьма посредственный джеб.

Если по истечении четырех раундов оба бойца останутся на ногах, то Русский Витязь не должен своего упустить. Прайс к середине поединка обязательно устанет и позволит делать с собой все, что противник захочет. Если Поветкин, несмотря на свои 38 лет, выйдет хорошо готовым, то рано или поздно поймает Прайса. Британец очень плохо защищается, почти не двигает головой, а если хорошо пропускает, то сразу улетает в нокаут.

Поветкину нужна эффектная победа, чтобы гарантировать себе титульный бой. Поединок с Прайсом можно назвать репетицией перед испытанием другим британским гигантом — Джошуа. В его победе над Паркером сомнений также почти нет.