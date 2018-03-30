NSAC считает «Канело» виновным в употреблении допинга перед боем с Головкиным
После того, как компания MGM Resort, владеющая ареной
После того, как компания MGM Resort, владеющая ареной
Глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт заявил следующее: «После проведенного расследования я принял решение подать жалобу против Сауля Альвареса и назначить дисциплинарное слушание на 18 апреля». Непосредственно в тексте жалобы NSAC написано следующее: «Употребление Альваресом кленбутерола, намерено или нет, является нарушением