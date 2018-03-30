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00:22 (мск), источник: Sports.kz

NSAC считает «Канело» виновным в употреблении допинга перед боем с Головкиным

После того, как компания MGM Resort, владеющая ареной T-Mobile в Лас-Вегасе, заявила, что люди, купившие билеты на бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альварес, имеют право их вернуть и получить свои деньги обратно, стало ясно, что проведение боя действительно находится под угрозой. Сегодня ситуация стала еще острее.

Глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт заявил следующее: «После проведенного расследования я принял решение подать жалобу против Сауля Альвареса и назначить дисциплинарное слушание на 18 апреля». Непосредственно в тексте жалобы NSAC написано следующее: «Употребление Альваресом кленбутерола, намерено или нет, является нарушением анти-допингового законодательства». На 30 марта было назначено предварительное слушание, но сегодня его отменили. Теперь судьба боя решится 18 апреля.

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