NSAC считает «Канело» виновным в употреблении допинга перед боем с Головкиным

После того, как компания MGM Resort, владеющая ареной T-Mobile в Лас-Вегасе, заявила, что люди, купившие билеты на бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альварес, имеют право их вернуть и получить свои деньги обратно, стало ясно, что проведение боя действительно находится под угрозой. Сегодня ситуация стала еще острее.