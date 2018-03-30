Поветкин: Должен победить Прайса, чтобы больше узнавали в Англии

Источник: РИА "Новости"

«План такой: я должен быть более узнаваемым среди английских поклонников бокса, потому что, надеюсь, в будущем будет бой с британцем Энтони Джошуа. Для этого мне нужно победить Дэвида Прайса», — сказал Поветкин, чьи слова приводит сайт Boxing News.

Поветкин 31 марта проведет поединок с Прайсом в Кардиффе. Российский боксер является обязательным претендентом на бой за титул суперчемпиона мира WBA. Главным событием вечера станет объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я хочу показать красивый бокс, постараюсь вести бой на расстоянии. Это ключ к победе, а также должно впечатлить зрителей», — рассказал российский боксер о тактике на бой.