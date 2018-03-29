Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Женщина притворилась беременной ради поездки в скорой
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.03
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.03
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
30.03
Миннесота Уайлд
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
СКАОТ4
ЦСКА5
Хоккей. НХЛ
30.03
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари Флэймз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.03
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Все события
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Месси может пропустить матчи «Барселоны» с «Севильей» и «Ромой»
Что происходит с Аргентиной и почему во всем виноват Сампаоли
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
22:31 (мск), источник: ТАСС

Дисциплинарная комиссия по допинговому делу боксера Альвареса перенесена на 18 апреля

ТАСС, 29 марта. Дисциплинарная комиссия по делу о положительном результате допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса перенесена на 18 апреля. Об этом сообщает Boxingscene.com.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Спортивная комиссия штата Невада подала жалобу на Альвареса, из-за чего дисциплинарная комиссия, запланированная на 10 апреля, перенесена на 18 апреля. Также отменены слушания 30 марта.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.

Повторный поединок между Головкиным и Альваресом запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе. Первый поединок между боксерами состоялся 17 сентября и завершился ничьей.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ
СМИ: Родченков помогал армянам скрывать допинг
Месси может пропустить матчи «Барселоны» с «Севильей» и «Ромой»
Что происходит с Аргентиной и почему во всем виноват Сампаоли
Без Шипачева. СКА прессует звездного форварда, убрав из состава
«Химки» проиграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Хачанов и Рублев вышли в финал турнира в Майами в парах
Новости
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь