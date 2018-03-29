Дисциплинарная комиссия по допинговому делу боксера Альвареса перенесена на 18 апреля

Спортивная комиссия штата Невада подала жалобу на Альвареса, из-за чего дисциплинарная комиссия, запланированная на 10 апреля, перенесена на 18 апреля. Также отменены слушания 30 марта.

В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат.