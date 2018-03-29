«Теперь ему от меня не скрыться». Джейкобс предвещает новый бой с Головкиным

Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин.

«Я благодарен WBA за такую возможность. Это даёт мне ещё большую мотивацию перед боем 28 апреля. Я чувствую, что победил Головкина в первом поединке и не скрывал, что хотел реванша. Теперь ему от меня не скрыться», — завершил американец.