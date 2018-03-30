Победитель боя Джейкобс — Сулецки может встретиться с Головкиным

«Канело» сам себя сдал. Новый поворот в допинг-скандале перед реваншем с Головкиным

Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин. Напомним, что ранее казахстанец уже проводил бой с Джейкобсом, одержав над ним сложную победу.

«Я благодарен WBA за такую возможность. Это даёт мне ещё большую мотивацию перед боем 28 апреля. Я чувствую, что победил Головкина в первом поединке и не скрывал, что хотел реванша. Теперь ему от меня не скрыться», — завершил американец.