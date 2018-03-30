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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Победитель боя Джейкобс — Сулецки может встретиться с Головкиным

28 апреля в Бруклине на арене Barclays Center пройдёт вечер бокса, в главном событии которого сойдутся средневесы экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс и Мацей Сулецки.

Источник: Reuters

Согласно постановлению Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) этот поединок получит статус элиминатора, сообщает BoxingScene.

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Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин. Напомним, что ранее казахстанец уже проводил бой с Джейкобсом, одержав над ним сложную победу.

«Я благодарен WBA за такую возможность. Это даёт мне ещё большую мотивацию перед боем 28 апреля. Я чувствую, что победил Головкина в первом поединке и не скрывал, что хотел реванша. Теперь ему от меня не скрыться», — завершил американец.

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