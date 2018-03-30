Победитель боя Джейкобс — Сулецки может встретиться с Головкиным
28 апреля в Бруклине на арене Barclays Center пройдёт вечер бокса, в главном событии которого сойдутся средневесы
28 апреля в Бруклине на арене Barclays Center пройдёт вечер бокса, в главном событии которого сойдутся средневесы
Согласно постановлению Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) этот поединок получит статус элиминатора, сообщает BoxingScene.
Его победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым на данный момент владеет Геннадий Головкин. Напомним, что ранее казахстанец уже проводил бой с Джейкобсом, одержав над ним сложную победу.
«Я благодарен WBA за такую возможность. Это даёт мне ещё большую мотивацию перед боем 28 апреля. Я чувствую, что победил Головкина в первом поединке и не скрывал, что хотел реванша. Теперь ему от меня не скрыться», — завершил американец.