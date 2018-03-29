Билеты на реванш Головкин — Альварес по-прежнему в продаже
Несмотря на слухи об отмене второго поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) 5 мая на
Несмотря на слухи об отмене второго поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) 5 мая на
Ранее стало известно, что билетные операторы приступили к возврату денег всем желающим, чтобы минимизировать финансовые риски со стороны болельщиков. Однако, по информации журналиста Las Vegas
Отметим, что промоутерская компания Golden Boy Promotions и телеканал HBO временно прекратили раскрутку боя, а также он был исключен из календаря показов американских кинотеатров.
10 апреля по итогам заседания Атлетической комиссии штата Невада будет принято окончательное решение о его проведении.