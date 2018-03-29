Билеты на реванш Головкин — Альварес по-прежнему в продаже

Несмотря на слухи об отмене второго поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, билеты на это шоу все еще можно купить, сообщает Sports.kz.