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20:53 (мск), источник: Sports.kz

Билеты на реванш Головкин — Альварес по-прежнему в продаже

Несмотря на слухи об отмене второго поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, билеты на это шоу все еще можно купить, сообщает Sports.kz.

Ранее стало известно, что билетные операторы приступили к возврату денег всем желающим, чтобы минимизировать финансовые риски со стороны болельщиков. Однако, по информации журналиста Las Vegas Review-Journal Хильберто Мансано, билеты по-прежнему доступны для приобретения.

Отметим, что промоутерская компания Golden Boy Promotions и телеканал HBO временно прекратили раскрутку боя, а также он был исключен из календаря показов американских кинотеатров.

10 апреля по итогам заседания Атлетической комиссии штата Невада будет принято окончательное решение о его проведении.

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