«Канело» сам себя сдал. Новый поворот в допинг-скандале перед реваншем с Головкиным

«Только что нашел интервью “Канело”, в котором он рассказывает о своей диете в лагере. Говорит, что курица — это единственное мясо, которое он ест во время тренировочного процесса», — отмечает On Queer Street. Действительно, в том интервью Альварес вполне конкретно описал свой ежедневный рацион: завтрак — яичные белки с ветчиной и апельсиновый сок, ланч — курица с морковью, кабачком, брокколи и цветной капустой, перекусы — яблоки, огурцы, виноград, джикама, обед — протеиновый коктейль без углеводов.