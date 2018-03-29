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20:50 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» сам себя сдал. Новый поворот в допинг-скандале перед реваншем с Головкиным

Подкаст о боксе On Queer Street вспомнил интервью Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за 2016 год, в котором он делился своими предпочтениями в еде во время работы в тренировочном лагере, сообщает Sports.kz.

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«Только что нашел интервью “Канело”, в котором он рассказывает о своей диете в лагере. Говорит, что курица — это единственное мясо, которое он ест во время тренировочного процесса», — отмечает On Queer Street. Действительно, в том интервью Альварес вполне конкретно описал свой ежедневный рацион: завтрак — яичные белки с ветчиной и апельсиновый сок, ланч — курица с морковью, кабачком, брокколи и цветной капустой, перекусы — яблоки, огурцы, виноград, джикама, обед — протеиновый коктейль без углеводов.

Напомним, недавно «Канело» показал положительный допинг-тест на кленбутерол. По словам его команды, запрещенное вещество попало в организм через зараженную мексиканскую говядину. Однако, как сам боксер говорил в интервью, в его меню этого мяса не значится.

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