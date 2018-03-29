Роналду придет на бой Ломаченко

Лучший футболист мира придет посмотреть бой лучшего боксера.



Менеджер Ломаченко пригласил форварда «Реала» Криштиану Роналду прийти посмотреть бой с Линаресом. И Криштиану согласился.



Сам бой будет 12 мая.



Ломаченко называют лучшим боксером независимо от весовой категории в 2017 году. Чуть раньше он уже дарил Роналду свои перчатки.