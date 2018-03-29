Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Роналду придет на бой Ломаченко
Его пригласил менеджера украинского боксера.
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Его пригласил менеджера украинского боксера.
Лучший футболист мира придет посмотреть бой лучшего боксера.
Менеджер Ломаченко пригласил форварда «Реала» Криштиану Роналду прийти посмотреть бой с Линаресом. И Криштиану согласился.
Сам бой будет 12 мая.
Ломаченко называют лучшим боксером независимо от весовой категории в 2017 году. Чуть раньше он уже дарил Роналду свои перчатки.