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18:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналду придет на бой Ломаченко

Его пригласил менеджера украинского боксера.

Источник: Reuters

Лучший футболист мира придет посмотреть бой лучшего боксера.

Менеджер Ломаченко пригласил форварда «Реала» Криштиану Роналду прийти посмотреть бой с Линаресом. И Криштиану согласился.

Сам бой будет 12 мая.

Ломаченко называют лучшим боксером независимо от весовой категории в 2017 году. Чуть раньше он уже дарил Роналду свои перчатки.

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