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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира среди молодежи из Казахстана узнал соперника по первому бою в профи

Менеджер казахстанского боксера Садриддина Ахмедова Анна Рева в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказала о сопернике в дебютном бою отечественного нокаутера в профи.

— Бой пройдет в Квебек-сити. 7 апреля. Уже выбрали соперника. Им стал молодой мексиканец Вальдо Рохас. Садриддин уже посоветовался с тренером — они его просмотрели. Мы с промоутером тоже обсудили. Все согласны.

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Я предлагала дебют перенести на май, но Садриддин рвется в ринг и хочет выступать. Мы шьем ему шорты и ускоренном ритме готовимся к дебюту. Садриддин очень рад, что он наконец сможет дебютировать в профи. Будем его беречь и охранять, как и других наших ребят, — рассказала Рева.

Отметим, что на счету 20-летнего мексиканца Вальдо Рохаса семь боев — четыре победы, два поражения и ничья.

Ранее 20-летний Садриддин Ахмедов, выигравший в 2016 году молодежный чемпионат мира, подписал контракт с канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Managament.

Отметим, что главной звездой канадской промоутерской компанией Eye of the Tiger Managament является экс-чемпион мира Давид Лемье. Ранее с этой компанией подписали соглашения еще три казахстанца, сотрудничающие с Ревой — Батыр Джукембаев, Абылайхан Хусаинов и Нурзат Сабиров.

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