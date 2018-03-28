«Канело» подвергнут новому наказанию за допинг перед реваншем с Головкиным

Так, в пятницу, помимо рабочих вопросов, будет рассмотрено возможное продление временной дисквалификации мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за положительные допинг-пробы перед боем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
Эксперт ESPN Дэн Рафаэль пишет следующее: «Это нормальное процедурное действие — продлить его дисквалификацию до 10 апреля, потому что первоначальная десятидневная дисквалификация истекает. Это вполне нормально».
Напомним, реванш «Канело» — GGG II находится под угрозой срыва. 10 апреля комиссия вынесет решение по этому делу. Команда Головкина же заявила, что даже в случае отмены боя, Геннадий выйдет на ринг 5 мая — против любого другого соперника.