Санчес объяснил нападки Головкина в адрес «Канело» и Де ла Хойи

Ранее Геннадий удивил многих болельщиков и репортеров обычно несвойственной для него резкой критикой «Канело» и его промоутера Оскара де ла Хойи. Головкин обвинил их в преднамеренном использовании допинга и призвал провести над ними проверку на детекторе лжи. Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес в ответ пригрозил казахстанцу ответственностью за клевету.

— Я думаю, это просто было неправильно изложено. Иногда Геннадию бывает трудно с кем-либо общаться, поскольку его английский ужасен. Люди часто преподносят его слова не так, как он по-настоящему говорит и имеет в виду. Я не думаю, что Геннадий обвинял Оскара. Просто он был разочарован самой ситуацией, потому что расследование не шло как следует, — ответил Санчес в интервью с Villainfy Media.