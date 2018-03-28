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09:40 (мск), источник: Sports.kz

Как Альварес навлекает на себя подозрения перед рематчем с Головкиным

Журналисту Los Angeles Times Лэнсу Пагмайру не совсем понятна тактика поведения Сауля «Канело» Альвареса на фоне проваленного допинг-теста перед вторым боем с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

По мнению обозревателя, «Канело» усугубляет сложившуюся ситуацию своим молчанием и отказом давать какие-либо публичные комментарии.

«Сауль Альварес имеет полное право придерживаться уверенности в себе, полученной благодаря статусу самого популярного боксера мира. Однако это отношение воспринимается многими — от общественности до комиссии Невады — как высокомерие. И если Альварес не объяснит, почему в феврале он провалил допинг-тест, то его долгожданный реванш с Геннадием Головкиным 5 мая может быть отменен.

— Проблема в том, что Golden Boy не может контролировать «Канело», — сказал Los Angeles Times близкий к ситуации источник.

Промоушен Альвареса, компания Golden Boy стремится сотрудничать с NSAC, предоставив все необходимые документы, связанные с покупкой и употреблением им «зараженного» кленбутеролом мяса, ставшего, по их словам, причиной положительных проб.

Что по-настоящему помогло бы внести ясность в ситуацию, так это голос самого «Канело». Однако Альварес удалился в свой зал в Сан-Диего, и не считая выпадов в адрес Головкина через соцсети, продолжает хранить молчание о проваленном тесте. Встреча с небольшой группой репортеров, запланированная на начало этой недели, незадолго до сбора была отменена.

«Канело» имел возможность все изменить, убедительно настаивая на своей невиновности, но вместо этого выбрал путь упрямства — ту черту, которую он уже проявил в отношениях с WBC в прошлом году. Такое поведение способствует ощущению, что мексиканец что-то скрывает.

Нравится ему это или нет, но Альварес должен будет столкнуться с обвинениями и, без сомнения, полностью объясниться перед NSAC, которая определит его судьбу на слушании 10 апреля. Если он этого не сделает, то не удивляйтесь, если поединок будет отменен, — написал автор.

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