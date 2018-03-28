Как Альварес навлекает на себя подозрения перед рематчем с Головкиным
Журналисту Los Angeles Times Лэнсу Пагмайру не совсем понятна тактика поведения Сауля «Канело» Альвареса на фоне проваленного
Журналисту Los Angeles Times Лэнсу Пагмайру не совсем понятна тактика поведения Сауля «Канело» Альвареса на фоне проваленного
По мнению обозревателя, «Канело» усугубляет сложившуюся ситуацию своим молчанием и отказом давать
«Сауль Альварес имеет полное право придерживаться уверенности в себе, полученной благодаря статусу самого популярного боксера мира. Однако это отношение воспринимается многими — от общественности до комиссии Невады — как высокомерие. И если Альварес не объяснит, почему в феврале он провалил
— Проблема в том, что Golden Boy не может контролировать «Канело», — сказал Los Angeles Times близкий к ситуации источник.
Промоушен Альвареса, компания Golden Boy стремится сотрудничать с NSAC, предоставив все необходимые документы, связанные с покупкой и употреблением им «зараженного» кленбутеролом мяса, ставшего, по их словам, причиной положительных проб.
Что
«Канело» имел возможность все изменить, убедительно настаивая на своей невиновности, но вместо этого выбрал путь упрямства — ту черту, которую он уже проявил в отношениях с WBC в прошлом году. Такое поведение способствует ощущению, что мексиканец
Нравится ему это или нет, но Альварес должен будет столкнуться с обвинениями и, без сомнения, полностью объясниться перед NSAC, которая определит его судьбу на слушании 10 апреля. Если он этого не сделает, то не удивляйтесь, если поединок будет отменен, — написал автор.