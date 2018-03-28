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09:12 (мск), источник: Sports.kz

Кто стал бы для Головкина наилучшей заменой Альвареса

Журналист ESPN Дэн Рафаэль назвал имена четырех лучших соперников для Геннадия Головкина на случай отмены второго боя с Саулем Альваресом из-за допинга мексиканца, сообщает Sports.kz.

Как считает обозреватель, самым привлекательным и оправданным во всех смыслах вариантом для GGG является британский чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс.

«Такой бой имел бы наибольший смысл и существенное значение для боксеров, а также стал бы привлекательным для болельщиков. Ведь на кону стояло бы звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе — три титула GGG против одного пояса Сондерса.

Сондерс получил травму и не будет доступен 5 мая, однако думаю, что у него не будет проблем выйти на ринг в середине или конце июня. Поединок с Головкиным затмит встречу с Мартином Мюрреем с точки зрения денег и значения. Из всех оппонентов, помимо Альвареса, бой с Сондерсом является наиболее значимым для казахстанца, и его было бы относительно легко устроить, если обе стороны этого действительно захотят, — написал Рафаэль.

Также в шорт-листе в порядке убывания расположились американец Дэниэл Джейкобс, украинский боксер Сергей Деревянченко и еще один представитель США Деметриус Андраде.

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