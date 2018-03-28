«Прецеденты уже были». Промоутер Головкина призвал отказаться от спекуляций об отмене реванша с «Канело»

Об этом пишет vRINGe.com.
Две положительные на наличие запрещенного препарата кленбутерола допинг-пробы мексиканского боксера «подвесили в воздухе» запланированный на 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) повторный поединок с Головкиным. По словам Леффлера, уже были прецеденты, когда провалившим допинг-тест боксерам разрешила проводить бои.
Промоутер отметил, что окончательное решение — за Атлетической комиссией штата Невада, которая ранее временно отстранила «Канело» от боев. Вердикт по делу мексиканца будет вынесен 10 апреля.
«Много слухов, много спекуляций. Но решение по-прежнему за Атлетической комиссией штата Невада. У них есть свой статут, свои правила, свои методы. Они проведут собственное расследование и дадут свою трактовку положительных допинг-проб Альвареса, — рассказал Леффлер в интервью Sirius XM Boxing. — Прецеденты были и ранее. Некоторым боксерам разрешали проводить поединки после положительного допинг-теста: Эрику Моралесу в Нью-Йорке, Франсиско Варгасу в Калифорнии. Но в каждой ситуации есть некоторые отличия. Расследования проводят разные комиссии, поэтому и вердикт может отличаться. Предлагаю отказаться от дальнейших спекуляций. Все в руках комиссии».
Ранее Леффлер также отметил, что Головкин настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Заменить мексиканца уже вызвались несколько боксеров, в том числе британец Билли Джо Сондерс, владеющий последним недостающим GGG поясом WBO.