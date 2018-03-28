«Прецеденты уже были». Промоутер Головкина призвал отказаться от спекуляций об отмене реванша с «Канело»

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Об этом пишет vRINGe.com.

Две положительные на наличие запрещенного препарата кленбутерола допинг-пробы мексиканского боксера «подвесили в воздухе» запланированный на 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) повторный поединок с Головкиным. По словам Леффлера, уже были прецеденты, когда провалившим допинг-тест боксерам разрешила проводить бои.

Промоутер отметил, что окончательное решение — за Атлетической комиссией штата Невада, которая ранее временно отстранила «Канело» от боев. Вердикт по делу мексиканца будет вынесен 10 апреля.

«Много слухов, много спекуляций. Но решение по-прежнему за Атлетической комиссией штата Невада. У них есть свой статут, свои правила, свои методы. Они проведут собственное расследование и дадут свою трактовку положительных допинг-проб Альвареса, — рассказал Леффлер в интервью Sirius XM Boxing. — Прецеденты были и ранее. Некоторым боксерам разрешали проводить поединки после положительного допинг-теста: Эрику Моралесу в Нью-Йорке, Франсиско Варгасу в Калифорнии. Но в каждой ситуации есть некоторые отличия. Расследования проводят разные комиссии, поэтому и вердикт может отличаться. Предлагаю отказаться от дальнейших спекуляций. Все в руках комиссии».