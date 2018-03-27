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22:22 (мск), источник: Sports.kz

«“Канело” динамил его на протяжении пяти лет». Допинг Альвареса может стать кошмаром для Головкина

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал потенциальную отмену второго боя Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Мне жаль GGG. «Канело» динамил его на протяжении пяти лет, когда Головкину было еще 30.

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Теперь он ближе к 40, чем 30. Я действительно не знаю, с кем он будет драться 5 мая. Или он может найти другого соперника. Но я думаю, что главная причина, почему он хотел драться именно с «Канело», в том, что «Канело» очень мотивирует его. Хотя если Билли Джо Сондерс будет биться так же, как с Давидом Лемье, это будет кошмаром для GGG. Это непростой бой, потому что Сондерс и Альварес — полные противоположности. Поэтому Головкину придется перестроить весь свой подход. Так или иначе, он снова будет обманут", — пишет автор.

10 апреля Атлетическая комиссия штата Невада вынесет решение по делу Альвареса — в феврале две его допинг-пробы дали положительный результат на кленбутерол.

«Он просчитался с циклом». Почему «Канело» попался с допингом перед реваншем с Головкиным
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