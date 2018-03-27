«“Канело” динамил его на протяжении пяти лет». Допинг Альвареса может стать кошмаром для Головкина

Теперь он ближе к 40, чем 30. Я действительно не знаю, с кем он будет драться 5 мая. Или он может найти другого соперника. Но я думаю, что главная причина, почему он хотел драться именно с «Канело», в том, что «Канело» очень мотивирует его. Хотя если Билли Джо Сондерс будет биться так же, как с Давидом Лемье, это будет кошмаром для GGG. Это непростой бой, потому что Сондерс и Альварес — полные противоположности. Поэтому Головкину придется перестроить весь свой подход. Так или иначе, он снова будет обманут", — пишет автор.